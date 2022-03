Condannata l’ex avvocatessa infedele di Varese e risarcito l’Ordine

Denunciata e cacciata dall’Ordine degli avvocati, ora anche condannata dal tribunale di Varese: è finito il processo di primo grado per l’ex avvocatessa varesina Maria Poggio accusata di truffa ed esercizio abusivo della professione forense. La decisione del giudice ha superato le richieste del pubblico ministero condannando la ex professionista sessantenne a 5 anni e 3 mesi di reclusione con l’interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l’interdizione legale alla professione per la durata della pena principale.

Un caso che aveva fatto da apripista dal punto di vista della letteratura forense poiché l’ordine degli avvocati venne ammesso a costituirsi parte civile (quindi potenzialmente danneggiato e dove il giudice decide di “ospitare” nel processo penale una quantificazione del danno che invece è propria del procedimento civile).

Solo uno dei capi di imputazione è stato prescritto, quello di falso, mentre la condanna è arrivata per gli altri episodi contestati e la condanna al risarcimento del danno è arrivata con la definizione di “previsionali” variabili per le parti civili che complessivamente si attestano fra i 50 e i 60 mila euro.

All’ordine degli avvocati di Varese vanno 4.000 euro. «Li devolveremo, una volta introitati, a istituti di beneficenza», ha spiegato Fabrizio Piarulli, il legale che ha patrocinato l’Ordine varesino. «Siamo soddisfatti, come Ordine (Piarulli è anche consigliere tesoriere dell’Ordine varesino) perché l’aspetto più rilevante riguarda la nostra ammissione a parte civile, e il riconoscimento del danno, non solo, però, per l’esercizio abusivo della professione ma per tutti i reati: è un elemento di novità». Il giudice ha pure ordinato la pubblicazione della sentenza di condanna. «Sarà interessante leggere le motivazioni», conclude il legale.