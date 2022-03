Il conflitto in Ucraina, i costi dell’energia e un pianeta da salvare: mattinata di confronto per il Pd provinciale

Il conflitto in Ucraina, le ripercussioni sui costi dell’energia e il vero obiettivo da non perdere di vista aldilà dell’emergenza: la sostenibilità del nostro pianeta gravato da una crisi ambientale sempre più irreversibile. Sono questi i temi sui quali si è interrogato il Partito Democratico della provincia di Varese durante il convegno organizzato a Villa Cagnola a Gazzada Schianno.

Una mattinata di lavoro voluta dalla segreteria provinciale che ha messo al centro la testimonianza di diversi interlocutori.

Ad aprire il convegno l’analisi del segretario provinciale Giovanni Corbo, con una panoramica sulle sfide che si trovano ad affrontare i cittadini, la politica ma anche gli enti locali impegnati a far fronte all’emergenza dei suoi concittadini e nella ricerca di modelli di sviluppo più sostenibili.

Modelli come quelli delle comunità energetiche rinnovabili spiegati alla platea di Villa Cagnola da Serena Righini, Responsabile Economia e Ambiente del PD Lombardia, che sempre in un’ottica di interventi e attività locali ha illustrato gli obiettivi che gli Enti Pubblici posso perseguire e raggiungere attraverso l’ambiziosa iniziativa lanciata sin dal 2008 dalla Commissione Europea, denominata Patto dei Sindaci, che vede coinvolti gli Enti e i loro cittadini nella lotta contro il cambiamento climatico attraverso la possibile adozione da parte dei Comuni di un Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e Clima (PAESC).

In collegamento è intervenuta anche la deputata Chiara Braga, impegnata per il Pd nella commissione Ambiente, ad illustrare le ripercussioni che la crisi energetica sta avendo sugli obbiettivi di sostenibilità ambientale.

Durante la mattina spazio anche ad un approfondimento politico con l’europarlamentare Brando Benifei e la deputata Lia Quartapelle da due fronti, nazionale ed europeo, nei quali il partito è impegnato a gestire la crisi bellica in ucraina e le ripercussioni sull’approvvigionamento di energia per famiglie e imprese.

A concludere l’incontro, come monito da tenere presente inq uesta fase così difficile, le parole di Padre Giuseppe Riggio, direttore di Aggiornamenti sociali: “questo clima di guerra, in cui la partecipazione emotiva gioca un ruolo molto importante, porta con sé una radicalizzazione delle posizioni, una netta contrapposizione tra schieramenti, che è naturalmente foriera di divisione. Non dobbiamo lasciarci provocare da esse, per chiederci che cosa non possiamo permetterci di perdere di vista perché la pace non sia irrimediabilmente compromessa, in una prospettiva che va oltre il conflitto ucraino”.

A moderare gli incontri il vicedirettore di Varesenews Tomaso Bassani.