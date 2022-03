Il consiglio comunale di Varese riapre le porte al pubblico: la seduta del 29 marzo 2022 per l’approvazione del Bilancio previsionale sarà la prima che tornerà accessibile in presenza anche per il pubblico.

Le sedute saranno comunque trasmesse in diretta sul canale YouTube del Comune di Varese, come già avveniva.

La capienza è limitata ad un numero massimo di 15 persone che potranno accedere al Salone Estense: per partecipare in presenza è però obbligato prenotarsi inviando una mail all’indirizzo consiglio. comunale@comune.varese.it indi cando, oltre alle proprie generalità, la data, o le date, in cui si vuole assistere alla seduta entro le ore 15.00 del 29 marzo. Verrà poi inviata una mail di conferma della prenotazione. Nell’ipotesi in cui all’inizio di ogni seduta ci siano dei posti liberi, sarà consentito l’accesso senza prenotazione.

L’accesso per le persone munite di prenotazione sarà consentito previa verifica del possesso del green pass e misurazione della temperatura corporea. Inoltre, si dovrà sempre indossare la mascherina, igienizzare le mani, evitare assembramenti ed accomodarsi nei posti a sedere appositamente allestiti.

L’ordine del giorno della seduta lo trovate qui