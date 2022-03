Il Consultorio di Malnate riapre nel segno della lotta al cancro al seno

Il consultorio di Malnate ha finalmente riaperto e il momento non poteva essere dei migliori: sabato 26 marzo il centro di piazza Libertà ha riaperto le proprie porte alla comunità con le visite gratuite per la prevenzione al cancro al seno patrocinato da ATS Insubria, ASST Sette-Laghi, Centro Ricerche in Senologia Università degli Studi dell’Insubria e OPI Varese e promosso da Fondazione per la Comunità di Malnate – Fondo Pinuccia Spadotto, Comune di Malnate, La Città delle Donne Malnate e Associazione CAOS.

Il taglio del nastro è stato fatto dai promotori dell’iniziativa con le varie associazioni coinvolte, i medici, oltre che i rappresentanti istituzionali del comune, con il sindaco Irene Bellifemine.

Sono state oltre 100 le donne malnatesi che hanno risposto positivamente all’iniziativa, accogliendo la proposta delle visite gratuite.

Il consultorio malnatese proseguirà il proprio lavoro ampliando i servizi con Scelta e Revoca del medico di base, il Cup e riprendendo l’attività come centro prelievi.