Coop Lombardia spegne le luci per solidarietà al popolo ucraino

Luci spente per esprimere solidarietà al popolo ucraino. L’iniziativa è di Coop Lombardia che nella serata di giovedì 3 marzo, alle 20, ha abbassato le luci in 43 negozi della sua rete. “Un gesto simbolico per esprimere vicinanza alle migliaia di persone costrette a lasciare le loro case per scappare dalla guerra.”