Il coro della Polizia Penitenziaria torna sul palco a Tradate con gli Allegro Moderato

Il coro della Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale di Busto Arsizio sarà sul palco (diretto dal comandante Rossella Panaro), ancora una volta con i ragazzi disabili di Allegro Moderato, della biblioteca Frera di Tradate per un concerto in occasione della Giornata mondiale della Consapevolezza dell’Autismo, prevista per il 2 aprile.

Proprio quel giorno, dunque, si rinnoverà il connubio tra queste due realtà che già prima di Natale avevano collaborato per un evento che si è svolto al teatro del quartiere Sant’Anna. Appuntamento, dunque, con i Light Blue Singers e Allegro Moderato per sabato 2 aprile alle 21. Green Pass obbligatorio, ingresso libero.