Coronavirus: i nuovi positivi sono 493 nel Varesotto e 5.501 in Lombardia

Secondo il report sulla diffusione del contagio del Ministero della Salute di sabato 12 marzo risultano 499 nuovi casi di cittadini positivi a SarsCov-2 nel Varesotto.

DATI PRINCIPALI

Nuovi tamponi positivi in provincia di Varese: + 493

Nuovi positivi in Lombardia: + 5.501

Ricoveri per Covid in Lombardia: 776 (-7)

Ricoveri in terapia intensiva in Lombardia: 72 (-1)

Nuovi decessi in Lombardia: 32

In Lombardia il numero dei tamponi comunicato oggi è di 58.445, con un tasso di positività in discesa al 9,4%

Nuovi casi nelle province lombarde

Milano: +1923

Bergamo: +338

Brescia: +599

Varese: +493

Monza e Brianza: +380

Como: +373

Pavia: +290

Mantova: +214

Cremona: +190

Lecco: +194

Lodi: +100

Sondrio: +73

I dati nel mondo

Nel grafico è possibile selezioni i paesi e anche i dati: tra casi totali, casi giornalieri, decessi, casi ogni milione di abitanti, decessi ogni milione di abitanti e tasso di positività