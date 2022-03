A Cortisonici Film Festival spazio ai cortometraggi di giovanissimi registi

Anche quest’anno Cortisonici Film Festival, in programma a Varese dal 19 al 23 aprile, riserva una mattinata ai cortometraggi realizzati dai giovani registi tra i 14 e 20 anni: l’appuntamento con la sezione dedicata ai ragazzi è per sabato 23 aprile al Cinema Nuovo. A giudicare i film in concorso una giuria speciale formata dalle ragazze e dai ragazzi di Covo Varese, l’associazione culturale giovanile nata dalle aule studio di InformaGiovani Varese con l’obiettivo di creare eventi culturali in cui dare spazio al potenziale creativo dei giovani varesini.

Cortisonici Ragazzi si conferma così un appuntamento di riferimento per studenti e giovani italiani da diciotto anni: gli aspiranti registi e videomakers hanno l’occasione di cimentarsi nel cinema attraverso il cortometraggio e vedere sul grande schermo i propri lavori, mostrandoli al pubblico eterogeneo del festival. Per i giovani autori questa è anche l’occasione di confrontarsi con altre classi, scuole, ragazzi e giovani registi che hanno intrapreso percorsi ed esperienze simili.

Questi i film selezionati per il concorso a tema libero Cortisonici ragazzi 2022

Adesso io sono qui di Tiziana Passerini (Casa Merlani Bologna CEIS) – 3’30’’

Be friended di Michea Russo (I.P.S.S.C.T.S L. Einaudi Varese ) – 4’47’’

Boh di Irene Basso (Liceo Artistico Don Milani Venegono Inferiore) – 5’19’’

Border’s Door di Loris D’Alessandro, Manuela Fioretto e Manuel Mussari (I.P.S.S.C.T.S L. Einaudi Varese) – 6’59’’

Boring di Mattia Volontè e Christian Pierini (I.P.S.S.C.T.S L. Einaudi Varese) – 3’54’’

I cavalli di rum di Hilary Sofie Salpetro e Elia Colombo (Liceo Artistico Don Milani Venegono Inferiore) – 6’24’’

Drop di Emma Lauda, Virginia Ruspino, Maya Zaraket e Alice Corti (Liceo Artistico Don Milani Venegono Inferiore)- 4’44’’

Follow me di Paola Astone (I.P.S.S.C.T.S L. Einaudi Varese) – 4’46’’

Hunger di Anastasia Altini – 3’27’’

Inferno di Cristina Pidalà (Liceo Artistico A. Frattini Varese) – 6’

Narcisogram di Mattia Volontè, Christian Pierini e Michea Russo (I.P.S.S.C.T.S L. Einaudi Varese) – 4’14’’

No(m)i di Laura Longo e Giorgio Menga (I.I.S.S. Dell’Acquila-Staffa San Ferdinando di Puglia) – 5’40’’

OCD di Rebecca Marra, Alice Vezzoli, Kiara Gabrele e Erika Pantaleo (Liceo Artistico Don Milani Venegono Inferiore) – 2’31’’

Parallel di Sofia Bernasconi e Bianca Fiordalisi (Liceo Artistico Don Milani Venegono Inferiore) – 3’02’’

Revenge di Ilaria Maryka Bassani (Liceo Artistico Don Milani Venegono Inferiore)- 1’47’’

This is your portrait di Erika Pantaleo (Liceo Artistico Don Milani Venegono Inferiore) – 2’45’’

Toxic love (I.I.S. De Titta – Fermi di Lanciano) – 10’

FUORI CONCORSO 2022

L’ora di punizione di Marco Rota (Scuola Pertini Assago) – 9’59’’

Clip Lookdown – Sguardi dalla pandemia di Carlo Prevosti (Istituto San Gaetano dell’Opera Don Guanella Milano) – 6’18’’