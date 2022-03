Sei cortometraggi al Battistero di Velate per raccontare la sostenibilità

Una rassegna di audiovisivi e multivisioni ispirati alla sostenibilità in ambito sociale a margine della mostra Art for the Global Goals di Eve Carcan

A Varese, a margine della mostra Art for the Global Goals di Eve Carcan a cura di Carla Tocchetti al Battistero di Velate, domenica 27 marzo alle 16.30 il limitrofo Teatro Oratorio ospita una rassegna di audiovisivi e multivisioni ispirati alla sostenibilità in ambito sociale.

L’evento, realizzato da Foto Club Varese APS al suo cinquantesimo anno di attività, in collaborazione con ACLI Arte Spettacolo Provincia di Varese, presenta sei cortometraggi, veri e propri racconti per immagini, realizzati da Autori appartenenti al varesotto, e ai territori lombardo e piemontese.

Tutti hanno conseguito numerosi importanti riconoscimenti. I temi selezionati sono legati a problematiche che toccano le comunità: migranti, lavoratori, accesso dei diversamente abili allo sport, terza età. In rassegna anche filmati in multivisione, una forma espressiva artistica nata in tempi recenti che affianca il classico video, avvalendosi di centraline computerizzate per realizzare proiezioni multiple sovrapposte.

Saranno presenti gli Autori, tra questi l’autrice indunese Sabrina Bignardi.

Si entra con prenotazione su Eventbrite e nel rispetto di tutte le normative anti-Covid vigenti.

IL PROGRAMMA

Sport is life di Mario Motta – 2,31 – Lo sport ha il potere di cambiare il mondo. Ha il potere di ispirare, ha il potere di unire le persone. Parla ai giovani una lingua che comprendono. Lo sport può portare speranza dove una volta c’era solo disperazione.

Qui la meta è partire di Claudio Tuti – 8,26 -Cos’è che non ti aspettavi da questo viaggio? Il fatto di essere arrestato, incarcerato e venduto, riarrestato e rivenduto.

Il mondo di Giovanni di Carlo Sguazzini/Franco Frangioia – 9 – Giovanni ha vissuto due volte. E’ figlio di ragazza madre cresciuto in un piccolo paese di collina. Faceva il cuoco nei migliori alberghi. Era benestante e si era sposato realizzando quella famiglia che mai aveva avuto. Quando il matrimonio si è sfasciato Giovanni si è smarrito per quello che credeva amore. Ha chiuso con il mondo e si è lasciato andare. Dopo gli anni bui di sofferenza psichica, abbandono, vagabondaggio con l’aiuto di qualche amico si è ripreso. Ha lentamente e faticosamente recuperato pezzi di se stesso. Ma il tempo passato ormai non torna più e le cicatrici sono tante quasi come gli anni che sono passati. Ora vive la sua seconda vita in una casa di riposo. Il suo mondo è qualche amico con cui condividere un bicchiere all’osteria e la pittura con cui lenisce il dolore e placa le angosce. Subito dopo la creazione di questo lavoro, all’alba del 17 Aprile 2017, seduto ai tavoli della sala TV, fumando l’ultima sigaretta, Giovanni ci ha lasciato.

Articolo 1 di Antonio Pizzuto Antinoro – 4,52 – Per lavoro non si intende solo retribuzione. Si intende occupazione, partecipazione alla vita sociale, crescita personale, recupero di veri valori come la solidarietà, scambio di idee, di esperienze. Lavoro significa sentirsi uomo: togliere questo ad un uomo è come togliergli la vita.

Essere Umani di Sabrina Bignardi – CISAS (Consorzio Intercomunale per i Servizi di Assistenza Sociale) – 2,35 – Video realizzato con i ragazzi del Cisas interpretando con la lingua dei segni LIS la canzone di Marco Mengoni “Esseri Umani”

Prima di volare via di Renzo Broglia – 8,02 – Una stagione della vita, forse l’ultima, raccontata dolcemente con tanto amore e delicatezza.