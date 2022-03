Cosa fare a Varese e nel Varesotto: gli eventi del 11, 12 e 13 marzo

E’ in arrivo il fine settimana tra iniziative a favore della pace, musica live e spettacoli a teatro. La Giornata del risparmio energetico “M’illumino di Meno” ci ricorda che tutti possiamo fare qualcosa per proteggere il nostro pianeta. Questi gli eventi dell’agenda di VareseNews.

EVENTI

VARESE/MALNATE – Un incontro a lume di candela e una camminata contro la guerra, Legambiente scende in campo. L’11 marzo ai Mulini di Gurone un incontro per “M’illumino di Meno” e una passeggiata per la pace domenica 13 marzo dai Giardini Estensi – Tutte le informazioni

VARESE – L’Associazione nazionale carabinieri sezione di Varese in piazza. Sabato 12 marzo dalle ore 10 alle ore 18 l’associazione sarà in piazza podestà con un gazebo per incontrare i cittadini, raccogliere fondi e iscritti – Tutte le informazioni

CITTIGLIO – A Cittiglio è il momento di “Terra e gente”. La presentazione del 29mo numero della rivista della Comunità montana Valli del Verbano si terrà venerdì 11 marzo alle ore 21 al Centro polivalente di via Marconi – Tutte le informazioni

SESTO CALENDE – Da Beethoven alla fotografia: cosa fare a Sesto Calende nel weekend. Come da tradizione a inaugurare il fine settimana sestese sarà la trasmissione radio “Sesto alle 7”, per la prima volta in trasferta a Taino. Con la primavera tornano le iniziative culturali dell’Università senza Età mentre il fotoclub Verbano organizza un incontro fotografico e festeggia 60 anni – Tutte le informazioni

MILANO – Visionare di marzo porta gli architetti al memoriale della Shoah, con due guide d’eccezione. Saranno i progettisti dello straordinario luogo di memoria, gli Architetti Morpurgo e De Curtis, a raccontarne gli spazi, in una visita cui seguirà una conferenza che li vedrà protagonisti insieme a Fulvio Irace – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Manualmente ed Expo Elettronica per la prima volta insieme a Malpensa Fiere. Dall’11 al 13 marzo un weekend alla scoperta degli hobby creativi, manuali, digitali e del fai da te – Tutte le informazioni

CASSANO MAGNAGO – Domenica 13 marzo 2022 arriva Sposi in Villa 2022, nella location di Villa Oliva. – Tutte le informazioni

MILANO – Anche Milano celebra San Patrizio con la prima “Irish Week”. Dal 12 al 20 marzo la città meneghina si tinge di verde con una settimana di eventi: i classici delle letteratura come Dracula e Joyce, il cinema, la musica e le specialità culinarie dell’Irlanda – Tutte le informazioni

DOMODOSSOLA – Prosegue la stagione invernale sulle piste di Domobianca. Domenica 13 marzo Domobianca365 sarà palcoscenico della “Bobo Reis” 2022 che torna dopo due anni di assenza forzata causa pandemia – Tutte le informazioni

VERBANIA – Torna la primavera sul Verbano, pronti a riaprire i giardini di Villa Taranto. La riapertura è in programma il 12 marzo. Tanti gli eventi in calendario per questa stagione turistica, tutti dedicati a fiori e colori – Tutte le informazioni

ANGERA – Dalla spiga al pane, il museo di Angera festeggia la riapertura con un laboratorio di panificazione. Domenica 13 marzo il museo archeologico è pronto a riabbracciare i turisti e i più piccoli. Per loro è stato organizzato un laboratorio per imparare a preparare il pane come lo facevano gli antichi Romani – Tutte le informazioni

SOLIDARIETA‘

BRINZIO – Da Brinzio un segno per la pace in Ucraina. L’appuntamento è per domenica 13 marzo alle ore 10 e 45 in piazza generale Galvaligi – Tutte le informazioni

AZZATE – Una settimana di Stendipanni pro Ucraina: l’iniziativa di Mamme in cerchio. Dal 7 al 12 marzo tutto il ricavato del mercatino solidale di Azzate sarà devoluto alla Caritas Ambrosiana, sul campo per aiutare le vittime della guerra – Tutte le informazioni

LIBRI

LA RECENSIONE – La “Vita di Gabriele d’Annunzio” scritta da Piero Chiara. Lo scrittore di Luino, ben noto per le sue opere di narrativa, fu autore anche di una biografia del poeta abruzzese, attingendo alla copiosa produzione epistolare del Comandante – Tutte le informazioni

LIBRI – Regina delle Prealpi, l’atletica leggera a Varese in un ebook. Un lavoro che ricostruisce la storia di un movimento sportivo che ha regalato grandi soddisfazioni a questa provincia. Presentazione prevista venerdì 25 marzo al Salone Estense – Tutte le informazioni

BISUSCHIO – La scrittrice Daniela Raimondi presenta “La casa sull’argine” all’Isis Valceresio di Bisuschio. La scrittrice, che ha vissuto per molti anni a Viggiù prima di trasferirsi in Inghilterra, presenterà il suo romanzo venerdì 11 marzo alle 21 nell’Aula magna dell’Istituto – Tutte le informazioni

LIBRI – “Un’Europa da fiaba”, in un libro la cultura della pace. L’autore Roberto Fassi ha rivisitato alcune delle più importanti fiabe europee: “Sono un modello di coesione tra i Paesi del continente”. La pubblicazione è stata realizzata con il contributo di Anmig Varese (Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra) – Tutte le informazioni

CINEMA E TEATRO

VARESE – Da Allevi alla Bertè, al teatro di Varese un marzo a ritmo di rock, folk e classica con grandi nomi della musica. La carrellata di appuntamenti prevede il concerto di Davide Van De Sfroos, Giovanni Allevi, Fabio Concato, Loredana Bertè, Tiromancino – Tutte le informazioni

BESOZZO – Al Duse lo spettacolo “Tre” e una riflessione sul tema delle famiglia. Sabato 12 marzo, alle ore 21, in scena lo spettacolo della produzione ScenaMadre, finalista con menzione speciale al Premio In-Box Verde 2021. Prima le alunne di 4 e 5 B dell’Istituto Isis Stein di Gavirate presenteranno la lettura “Mimose che contano” – Tutte le informazioni

BESOZZO – Fiabe a teatro, al Duse di Besozzo lo spettacolo “Di là dal mare”. Domenica 13 marzo, alle 16.30, appuntamento con la Compagnia di Walter Broggini, in collaborazione con Ortoteatro che metterà in scena lo spettacolo con attori, pupazzi e marionette spettacolo consigliato ai bimbi dai 5 anni – Tutte le informazioni

CASSANO VALCUVIA – Al Periferico una “mise en lecture” con attori e pubblico sul tema dell’immigrazione. Artisti e pubblico potranno misurarsi con Il Sorriso della Scimmia, un testo di Nalini Vidoolah Mootoosamy. Appuntamento per sabato 12 marzo, alle 21 – Tutte le informazioni

VARESE – Al cinema Nuovo di Varese il film “A riveder le stelle”, girato in Val Grande. Prima della proiezione la presentazione della guida alpina e ambientalista Marco Tosi e del suo libro “Sciare in un mondo fragile”. Appuntamento per venerdì 11 marzo, alle 21 – Tutte le informazioni

MUSICA

MUSICA – Concerto per il Giorno della memoria a Gazzada Schianno. L’appuntamento è per sabato 12 marzo alle 21 al teatro dell’oratorio San Luigi di Schianno con Mattia Zappa al violoncello e Massimo Giuseppe Bianchi al pianoforte. Ingresso libero – Tutte le informazioni

VARESE – Davide Van De Sfroos torna al Teatro di Varese con il “Maader Folk Tour”. L’appuntamento con il cantautore è per venerdì 11 marzo, al teatro di piazza Repubblica – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

VARESE – L’arte di Giulio Locatelli alla Galleria Ghiggini. L’artista espone “Vexilla” una selezione di installazioni realizzate ad hoc con la tecnica della tessitura introdotta dalla lettura critica del designer Andrea Ciotti – Tutte le informazioni

GALLARATE – Incontro con l’artista Maria Teresa Gonzalez Ramirez. Checchi Colori – Belle Arti ospita la scultrice messicana nell’ambito delle proposte culturali del negozio – Tutte le informazioni

GALLARATE – La Pro Loco di Gallarate sceglie la Giornata della Donna per riportare l’umorismo in città. La rassegna “Women and Humour” è giunta alla V edizione: l’appuntamento di quest’anno è ospitato alla sede di vicolo del Gambero dal lunedì al venerdì. Opere di vignettiste e grafiche da mezza Europa, dal Portogallo alla Russia, dalla Turchia alla Francia – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Fiber art, i pensieri cuciti di Stefania Miano in mostra a Busto Arsizio. Le opere dell’artista gallaratese saranno a disposizione del pubblico dal 12 al 27 marzo nella sala d’arte del Santuario di Santa Maria di piazza – Tutte le informazioni

VARESE – La pittura di Hayez e il Risorgimento a Milano, se ne parla in sala Montanari a Varese. Appuntamento con l’associazione Mazziniana di Varese che ha organizzato un evento con il professor Franco Petrosemolo – Tutte le informazioni

CHIASSO CH – Premio giovani artisti svizzeri allo Spazio Officina Chiasso. Apre sabato 12 marzo la mostra realizzata nell’ambito del progetto “Le stanze dell’arte” dedicata alla giovane creatività – Tutte le informazioni

ITINERARI

TURISMO – Da Cagno ai Mulini di Gurone, nuova escursione sul “Museo più Lungo del Mondo”. Sabato 12 marzo secondo appuntamento per il calendario di visite gratuite del MuLM, il Museo più Lungo del Mondo: una camminata che tocca 3 mulini e prevede un tragitto di 10 km circa con partenza alle ore 10.30 e ritorno alle ore 17 – Tutte le informazioni