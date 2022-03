Cosa fare a Varese e nel Varesotto: gli eventi del 18, 19 e 20 marzo

Le nuvole ci accompagneranno per tutto il weekend ma non facciamoci scoraggiare perchè sono davvero tante le proposte in provincia di Varese e fuori porta. Sabato si potranno festeggiare tutti i papà tra eventi, letture e laboratori e poi musica dal vivo, mostre e passeggiate nella natura. Ecco gli eventi dell’agenda di VareseNews

PREVISIONI

METEO – Un weekend con le nuvole. Le previsioni del Centro geofisico prealpino per il fine settimana – Leggi le previsioni

EVENTI

BUSTO ARSIZIO – Torna Busto in Vinile al Museo del Tessile di Busto Arsizio. Appuntamento con 32 espositori che proporranno vinili di tutti i generi musicali e non mancheranno cd da collezione, libri sulla musica, gadget, oggetti curiosi e rari – Tutte le informazioni

VARESE – Uno strike per l’Ucraina con il Bowling club Split di Varese. Il torneo si terrà domenica 20 marzo al Bowling di Varese in due turni, alle 9 e alle 12, con squadre da 4 giocatori – Tutte le informazioni

VARESE – Al cinema per guardare la luna in diretta e parlare delle Missioni Apollo. Il satellite verrà proiettato sul grande schermo in tempo reale, grazie al collegamento con un telescopio del Campo dei Fiori. Appuntamento venerdì 18 marzo, alle 22 e 30 – Tutte le informazioni

SESTO CALENDE – Il Sentiero delle meraviglie nascoste e il Fiume tra arte e sapori nel weekend di Sesto Calende. Nel fine settimana l’Alzaia di Sesto Calende si riempirà dei tradizionali gazebo bianchi dell’artigianato, mentre gli amanti delle passeggiate potranno scoprire un itinerario ricco di flora e fauna – Tutte le informazioni

MILANO – Ferrovie Urbane: in mostra a Milano la nuova vita degli scali merci. Inaugurata la mostra “Ferrovie Urbane” promossa dalla Nuova Accademia di Belle Arti in collaborazione con FS Sistemi Urbani. La mostra può essere visitata fino al 20 marzo – Tutte le informazioni

GALLARATE – Fine settimana di eventi al Museo Maga. Laboratori, visite guidate, incontro con l’autore per in questo weekend. In corso le mostre di Chiara Dynys, Michele Lombardelli e Geografie – Tutte le informazioni

VERBANIA – Una giornata ecologica a Cavandone di Verbania. L’iniziativa è in programma sabato 19 marzo a partire dalle ore 08:30 – Tutte le informazioni

INDUNO OLONA – “La salute in Lombardia è tutelata?”, se ne parla in un incontro con il Pd di Induno Olona. L’incontro, aperto a tutti, è in programma sabato 19 marzo alle 16 al Centro Rebelot di via Piffaretti 4 a Induno Olona – Tutte le informazioni

FOMRAZIONE – Venerdì 18 marzo 2022 mini corso di preparazione per diventare amministratori di condominio – Tutte le informazioni

SPECIALE FESTA DEL PAPA’

VARESE – Tra tortelli e cortei in costume torna a Varese la festa di San Giuseppe. Dopo 2 anni di stop – l’ultima edizione si era tenuta nel 2019 – torna a Varese la tradizionale Festa, incentrata sulla piccola chiesa cinquecentesca di San Giuseppe – Tutte le informazioni

LUINO – Sicurezza in bici: una serata a Luino prima di PedaliAmo insieme ai papà. La biciclettata di sabato 19 marzo per la Festa del papà è preceduta il 18 alle 21 dall’incontro promosso da Fondazione Michele Scarponi e Ciclovarese – Tutte le informazioni

GALLARATE – Letture e laboratorio alla Biblioteca di Gallarate per la Festa del papà. Evento gratuito su prenotazione rivolto ai bambini dai 6 ai 9 anni in programma per sabato 19 marzo alle ore 15 – Tutte le informazioni

TURISMO

VALCUVIA – Cosa c’è di buono nel nostro territorio? La Valcuvia con le sue ciclabili, Villa della Porta Bozzolo e un museo che parla del West. Una valle ricca di natura, storia e cultura da scoprire a passo lento – Tutte le informazioni

TURISMO – Con la primavera riaprono i beni del circuito Borromeo sul Lago Maggiore. Dalla Rocca di Angera alle Isole: a partire dal 18 marzo tornano visitabili i siti museali e botanici del Verbano – Tutte le informazioni

VERBANIA – Torna la primavera sul Verbano, pronti a riaprire i giardini di Villa Taranto. La riapertura è in programma il 12 marzo. Tanti gli eventi in calendario per questa stagione turistica, tutti dedicati a fiori e colori – Tutte le informazioni

MUSICA

VERBANIA – Almeno tu nell’Universo, al Maggiore di Verbania il tributo a Mia Martini. Lo spettacolo cercherà di restituire la grandezza e la fragilità dell’artista con un racconto che spazierà dalle sue canzoni ai racconti più personali – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Il weekend al circolo Gagarin tra post metal (di casa) e uno spettacolo sulla diversità. Sabato 19 Threesteptotheocean in concerto e R.Y.F. mentre domenica 20 Marco Bianchini porta in scena lo spettacolo “Uno su seimila” – Tutte le informazioni

MILANO – Alla Scala di Milano una “prova aperta” dedicata all’emergenza in Ucraina. Domenica 20 marzo, alle 18.30, si potrà assistere alla prova generale della Sinfonia n. 8 di Bruckner diretta dal M° Fabio Luisi. Il ricavato verrà devoluto all’Agenzia delle Nazioni unite che sta assistendo le popolazioni in fuga dall’Ucraina – Tutte le informazioni

VARESE – Fabio Concato al Teatro di Varese: “La musica una medicina straordinaria”. Il cantautore in scena venerdì 18 marzo al teatro di Piazza Repubblica per una tappa del suo “Musico ambulante tour”. In questa intervista si racconta e annuncia: “Presto un nuovo disco” – Tutte le informazioni

VERBANIA – Al Sant’Anna di Verbania un concerto di beneficenza per l’Ucraina. Sabato 19 marzo allo Spazio Sant’Anna l’evento benefico, la musica di Adele sarà accompagnata da coreografia e dalle letture del Premio Strega Alessandra Barbaglia – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

GALLARATE – La Cracking Art irrompe a Gallarate con i suoi animali colorati. Oggetti giocosi, fuori scala, in grado di attrarre l’attenzione, ma anche con una loro simbologia: un progetto che animerà per un periodo il centro (con un lato solidale) – Tutte le informazioni

GRANTOLA – A Grantola una mostra di fotografia e pittura. La mostra potrà essere visitata nell’ex chiesa di San Carlo il 20 e 27 marzo dalle 10 alle 18 – Tutte le informazioni

VARESE – Riaprono i musei e i “tesori” del Sacro Monte di Varese. Museo Baroffio, Cripta e museo Pogliaghi iniziano la nuova stagione sabato 19 marzo. La ripresa delle visite viene celebrata con due appuntamenti proposti da Archeologistics – Tutte le informazioni

VARESE – Il Museo di Villa Mirabello a Varese festeggia la primavera con le collezioni entomologiche. Sabato 19 e domenica 20 marzo verranno mostrate le collezioni di Francesco Tamagno e Mario Simondetti di norma non esibite a causa della loro fragilità. Sabato ci sarà anche l’esperta Cinzia Monte – Tutte le informazioni

ASCONA – Rolando Raggenbass ricordato ad Ascona. Il Museo Comunale della cittadina ticinese dedica un’esposizione all’artista di Balerna scomparso nel 1992, che si era diplomato a Brera nel 1979 – Tutte le informazioni

NATURA

INARZO – Lezioni di canto e passeggiate guidate all’Oasi Lipu della Palude Brabbia. A marzo riprendono le attività in natura proposte dai volontari Lipu nella riserva, rinforzata da interventi di ripristino ambientale di aree aperte e pozze – Tutte le informazioni

OMEGNA – ORNAVASSO – Due passeggiate notturne a Omegna e Ornavasso per la Festa del papà. Appuntamento il 19 e 20 marzo con due escursioni semplici ma avventurose in compagnia delle guide di Geoexplora – Tutte le informazioni

CINEMA E TEATRO

VARESE – Federico Buffa in diretta su VareseNews per presentare “Amici fragili”. Appuntamento venerdì 18 marzo dalle 17 sui social di VareseNews e del network V2Media con lo storyteller milanese che parlerà del suo nuovo lavoro centrato sull’incontro tra Gigi Riva e Fabrizio De Andrè – Tutte le informazioni

BISUSCHIO – A Bisuschio riapre il Cinema Teatro San Giorgio e si festeggia con un aperitivo per tutti. La ritrovata stagione si apre sabato 19 marzo, nella giornata della festa del papà, con la proiezione del film “Assassinio sul Nilo” e un ricco aperitivo offerto a tutti dalla Proloco alle 19,30 – Tutte le informazioni

VARESE – “Non abbiate paura”, a teatro e in biblioteca per parlare di accoglienza. Doppio appuntamento per sabato 19 marzo con Karakorum Teatro: nel pomeriggio la presentazione del libro dello scrittore senegalese Abdoulaye Ba mentre la sera, alle 21, lo spettacolo di Francesco Niccolini – Tutte le informazioni

LIBRI

GAZZADA SCHIANNO – Letture nel parco di villa De Strens, così a Gazzada Schianno si celebra la “settimana della poesia”. Da domenica 20 marzo alle 15 “Passeggiata poetica” organizzata dalla Biblioteca in collaborazione con i giovani del gruppo “Gaja” e del collettivo teatrale “In vino recitas” – Tutte le informazioni

GALLARATE – Marta Morazzoni presenta il suo nuovo romanzo al Maga. L’autrice dialogherà con Andrea Kerbaker domenica 20 marzo nell’ambito del programma La Primavera della Cultura del Premio Chiara – Tutte le informazioni