Cosa fare a Varese e nel Varesotto: gli eventi del 25, 26 e 27 marzo

Con il primo fine settimana di primavera torna l’ora legale (le lancette vanno spostare spostate avanti di un’ora) e le Giornate FAI che coinvolgono monumenti, palazzi storici e spazi espositivi. Tante le iniziative tra cinema, teatro, musica e arte. Per gli appassionati di natura passeggiate ed escursioni.

ITALIA – Tra sabato 26 e domenica 27 marzo torna l’ora legale (e si dorme un’ora in meno). Uno spostamento che tecnicamente avverrà alle 2 di notte che diventeranno le 3 provocando come ogni anno l’amara sorpresa al risveglio: si dormirà un’ora in meno – Tutte le informazioni

SPECIALE GIORNATE FAI DI PRIMAVERA

VARESE E VARESOTTO – Tornano le Giornate Fai di Primavera 2022: le aperture a Varese e nel Varesotto. La manifestazione quest’anno compie “trenta primavere” , molte le aperture anche in provincia per le giornate di sabato 26 e domenica 27 marzo 2022 – Tutte le informazioni

VARESE – Da Cuasso al Monte a Biumo Inferiore con la delegazione Fai di Varese

Tornano le Giornate Fai di Primavera 2022: ecco i luoghi che si potranno vedere il 26 e 27 marzo con la delegazione varesina – Tutte le informazioni

LONATE POZZOLO – Dal monastero a via Gaggio: le Giornate Fai di primavera a Lonate Pozzolo. Era dal 2010 che i beni di Lonate Pozzolo non partecipavano alle giornate Fai. Un’occasione per riscoprire il patrimonio artistico-culturale e naturalistico di prossimità – Tutte le informazioni

VAPRIO D’AGOGNA – Alessio Schiavo espone a Villa Bono Cairoli. In occasione delle Giornate FAI di Primavera l’artista gallaratese presenta una mostra personale nella dimora storica e presso la Chiesa di S. Rocco e della Beata Vergine della Neve – Tutte le informazioni

EVENTI

VARESE – Arriva il Luna Park a Varese: dopo due anni di stop, le giostre rianimano la Schiranna. Vecchie emozioni e interessanti novità apriranno al pubblico sabato 26 marzo e resteranno in città fino al primo maggio – Tutte le informazioni

SOMMA LOMBARDO– Il Castello di Somma Lombardo riapre le porte con la mostra sulla storia d’Italia. “Da Napoleone a Umberto II” è la mostra che ripercorre la storia italiana dalla monarchia alla Repubblica – Tutte le informazioni

LAVENO MOMBELLO – “Dare la vita è riceverla”: incontro a Laveno con Costanza Miriano. Appuntamento sabato 26 (ore 21) nel salone dell’Oratorio del Ponte. Ospite del CAV del Medio Verbano la giornalista e scrittrice perugina invitata a parlare del ruolo odierno della donna – Tutte le informazioni

MALNATE – Malnate torna a Monte Morone per celebrare la sua Madonna. Venerdì 25 marzo ci sarà l’ascesa alla cappella e la Santa Messa. Alla sera a Gurone la Via Matris – Tutte le informazioni

SESTO CALENDE – “Rosso Campari”, una serata per raccontare l’arte di comunicare. L’appuntamento è per venerdì 25 marzo, alle 21, alla Sala Cesare da Sesto con il Fotovideoclub Verbano APS – Tutte le informazioni

CAIRATE – Cairate torna capitale del restauro con l’ottava edizione di Restauri Rari. Prende il via venerdì 25 marzo l’ottava edizione degli incontri sul restauro che da alcuni anni porta in Valle Olona i più importanti restauratori italiani e accende focus su esperienze di grande rilievo a livello nazionale – Tutte le informazioni

SARONNO – Il 27 marzo debutta a Saronno il Festival della Poesia. Ecco il programma. Il programma completo del festival dedicato alla poesia che si terrà in città dal 27 al 3 aprile – Tutte le informazioni

LAGO MAGGIORE – Gli appuntamenti del weekend del 25, 26 e 27 marzo sul Lago Maggiore. Dalle visite ai giardini dei parchi botanici alle manifestazioni primaverili, come le feste dedicate alle camelie. La bella stagione porta tanti appuntamenti sul Verbano – Tutte le informazioni

CISLAGO – Serata di approfondimento sui disturbi alimentari. L’evento si terrà venerdì 25 marzo ed è organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune, con la partecipazione di relatori esperti della tematica – Tutte le informazioni

FERNO – A Ferno ripartono dopo la pandemia i percorsi culturali con una serata sull’Intelligenza emotiva. Ad introdurre l’iniziativa sarà una serata di presentazione dal titolo “Intelligenza emotiva e pensiero positivo – le chiavi del successo personale e professionale”, in programma per venerdì 25 – Tutte le informazioni

GORLA MAGGIORE – Domenica 27 marzo le associazioni di Gorla Maggiore raccontano la guerra in Ucraina. Diverse associazioni di Gorla Maggiore hanno organizzato per domenica 27 marzo un incontro per riflettere sulla guerra, con la testimonianza di “amici ucraini” e “amici russi”, per avere una visione obiettiva del conflitto – Tutte le informazioni

ORIGGIO – Domenica ecologica con “Puliamo Origgio”. Alle 9 ritrovo all’esterno della Biblioteca Comunale: distribuzione del materiale e organizzazione dei gruppi. A seguire attività di pulizia del territorio dalle ore 09.30 alle ore 12.00. alle 12.30 pranzo da asporto (panino con salamella e bibita) presso la “Baita degli Alpini” – Tutte le informazioni

VARESE – Un corso di potatura olivi organizzato dall’associazione olivicoltori Olio di Sant’Imerio. Si terrà i due lezioni, venerdì 25 e domenica 27 marzo. Docente Alessandro Canazza – Tutte le informazioni

VARESE – Sei cortometraggi al Battistero di Velate per raccontare la sostenibilità. Una rassegna di audiovisivi e multivisioni ispirati alla sostenibilità in ambito sociale a margine della mostra Art for the Global Goals di Eve Carcan – Tutte le informazioni

MUSICA

MUSICA – Toro Seduto torna sul palco: venerdì il rapper in carrozzina all’Alcatraz di Milano. Dopo due anni di stop alla musica dal vivo il rapper di Gallarate, che vive con una maschera in volto, torna sul palco della discoteca milanese, insieme a Sista Ele. Una grande emozione, mentre non si fermano gli altri progetti – Tutte le informazioni

ORIGGIO – Ad Origgio un quartetto di chitarre in concerto a Villa Borletti. In programma per venerdì 25 marzo un concerto di quattro chitarre, con musiche di grande interesse e coinvolgimento – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

GALLARATE – Visite guidate gratuite al Maga. In occasione delle mostre in corso il Dipartimento Educativo accompagna i visitatori alla scoperta delle opere e degli artisti – Tutte le informazioni

CASTIGLIONE OLONA – Una visita speciale nel borgo di Castiglione Olona per ricordare la consacrazione della Collegiata. “L’Annunciazione nell’arte di Castiglione Olona. In un battito d’ali dal borgo al battistero” è il tema di un’interessante visita guidata in programma venerdì 25 marzo nell’ambito dei festeggiamenti per i 600 anni della Collegiata – Tutte le informazioni

VARESE – Gli scatti sportivi di Roberto Gernetti al Foto Club Varese. Venerdì 25 marzo (ore 21) serata dedicata alla immagine sportiva con gli “scatti congelati” realizzati dal fotografo che collabora anche con VareseNews – Tutte le informazioni

GRANTOLA – A Grantola una mostra di fotografia e pittura. La mostra potrà essere visitata nell’ex chiesa di San Carlo il 20 e 27 marzo dalle 10 alle 18 – Tutte le informazioni

MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA – “Natura Madre“, quattro artiste e il difficile equilibrio tra uomo e natura al Parisi Valle di Maccagno. Quattro donne, quattro sensibilità diverse, quattro modi di interpretare la Natura con la “N” maiuscola, intesa come madre, fonte di vita, di eleganza, di scoperte, di mondi misteriosi – Tutte le informazioni

SARONNO – “La montagna” in mostra al Chiostro di Saronno. Linguaggi, immagini e tempo dall’Ottocento ai giorni nostri. Dall’11 marzo al 30 aprile la mostra che esprime quanto l’immagine sia mutata nel tempo, in base alle varie materie utilizzate, nei vari generi – Tutte le informazioni

LOCARNO – Il Museo Casorella di Locarno. Con un nucleo iniziale costituito da alcune sculture di Jean Arp, il Casorella è innanzitutto luogo di memoria artistica per il pittore locarnese Filippo Franzoni e, quantomeno nel ricordo, di Giuseppe Orelli – Tutte le informazioni

CINEMA E TEATRO

VARESE – Federico Buffa in scena al Teatro di Varese con “Amici Fragili”. La storia di un incontro unico, fra due personaggi unici e speciali. “Amici fragili” è il nuovo spettacolo di Federico – Tutte le informazioni

VARESE – Tappa al Teatro di Varese per i Tiromancino, Federico Zampaglione: “Sul palco trent’anni di carriera”. L’appuntamento al Teatro di Piazza Repubblica è per sabato 26 marzo, alle 21. Sul palco i grandi classici della band e e non solo: “Tante fotografie di questo lungo percorso artistico” – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – “L’Uomo, la Bestia e la Virtù” al teatro Sociale di Busto Arsizio. Domenica 27 marzo al Teatro Sociale “Delia Cajelli” va i scena “L’Uomo, la Bestia e la Virtù” di Luigi Pirandello – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – “Il caso Giuda” al teatro Fratello Sole – Tutte le informazioni

AZZATE – “One second” di Zhang Yimou al cineforum di Azzate. E l’ultima serata del primo ciclo di film commentati, che è andato molto bene: venerdì ci sarà anche un piccolo omaggio speciale agli spettatori – Tutte le informazioni

SARONNO – Una strana coppia per un delitto: Dapporto e Fassari in scena al Pasta di Saronno. Al Teatro di Saronno una commedia che con ironia e precisione riesce a farsi largo tra la frenesia e le preoccupazioni che accompagnano il nostro presente, per prenderci per mano e farci trascorrere una serata divertente e leggera eppure non superficiale – Tutte le informazioni

SARONNO – Appuntamento con il Cineforum de “L’Isola che non c’è”. Si terrà venerdì 25 marzo alle ore 21:00 in via Biffi 5 a Saronno la proiezione del film “Furore” diretto da John Ford – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – PI Amuri, Ballata per i fiori innamorati al teatro San Giovanni Bosco – Tutte le informazioni

GALLARATE – “Il padre della sposa” arriva al Teatro del Popolo di Gallarate. L’appuntamento a teatro è proposto da Auser Gallarate – Tutte le informazioni

SOLIDARIETA‘

VARESE – Un Risotto Solidale a Varese: lo prepara chef Barzetti per la casa della Carità. La risottata sarà in piazza San Vittore a partire dalle 12 di domenica 27. Alle 14 anche il coro Divertimento Vocale e alle 16 messa con monsignor Vegezzi – Tutte le informazioni

VARESE – Polenta e borsch, menù solidale dagli Alpini di Varese. Sabato 26 marzo, dalle 11.00 alle 14.00 alla sede degli Alpini sarà possibile ritirare polenta e zola o il tipico piatto ucraino. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Fiaccolata al Tempio civico per la pace in Ucraina: “Solidarietà per gli innocenti che soffrono”. Appuntamento davanti all’edificio che ospita il centro di educazione permanente alla pace, organizzato dall’associazione “Il Quadrifoglio” – Tutte le informazioni

LIBRI

BESOZZO – Massimo Pericolo a Besozzo per presentare il suo libro. L’appuntamento è per domenica 27 marzo, alle 18, al Teatro Duse. Per accedere all’incontro è necessaria la prenotazione – Tutte le informazioni

L’INTERVISTA – Elisa, tra Marnate e Milano nelle sue poesie parla di lockdown e bruscitti. Elisa Malvoni vive a Marnate e ha da poco festeggiato la pubblicazione del suo secondo libro di poesie: racconta la sua passione per lo scrivere, fra vita quotidiana e legame con le tradizioni – Leggi l’intervista

LUINO – In biblioteca a Luino la presentazione del libro “Il Mercante di Felicità” di Elio Rimoldi. L’appuntamento è per sabato 26 alle ore 17:00. All’incontro seguirà una degustazione di prodotti tipici della Val Veddasca – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Alla libreria Boragno di Busto Pino Bravin presenta “Tre racconti”. L’autore sarà ospite venerdì 25 marzo. La presentazione, introdotta da un dialogo con il giornalista Gigi Marinoni, sarà accompagnata dagli interventi musicali di Lucia Picozzi, dall’intervento critico di Luigi Marcon e dalle letture di Daniele Levis Pelusi – Tutte le informazioni

LA RECENSIONE – Arturo Toscanini: un gigante della musica tra Milano e New York. Figlio di un garibaldino, aveva un carattere impossibile: perfezionista e polemico. Ma in casa era giocoso ed assecondato nelle sue burle. Uomo socievole, si tenne tuttavia lontano dai salotti – Tutte le informazioni

NATURA

LUINO – Per la prima domenica di primavera due proposte di escursione con il Cai Luino. na bella passeggiata sui balconi che dominano il lago Maggiore oppure una “romantica” camminata nelle Centovalli in Ticino – Tutte le informazioni

GERENZANO – Giornata del Verde Pulito a Gerenzano. Il Comune di Gerenzano, in collaborazione con Volontari civici, coop. Ardea onlus, e Parco dei Mughetti, organizza per domenica 27 marzo la pulizia delle aree verdi limitrofe al Parco degli Aironi – Tutte le informazioni

CASTELSEPRIO – Il bosco, la prima risorsa del borgo, una passeggiata al sito di Castelseprio. Parco Pineta, Archeologitics e AstroNatura propongono per domenica 27 marzo alle 10 una passeggiata alla scoperta del rapporto tra bosco e castrum – Tutte le informazioni

SPORT

PUGILATO – Dieci incontri di pugilato: si disputa il 1° Trofeo Mornago. La riunione organizzata dal Boxe Team Camacho va in scena sabato 26 (dalle 18) alla palestra di via Verdi. Ecco il programma completo dei combattimenti – Tutte le informazioni