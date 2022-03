Cosa fare a Varese e nel Varesotto: gli eventi del 4, 5 e 6 marzo

Il carnevale Ambrosiano colora questo fine settimana con sfilate ed eventi. Non mancano però le iniziative di solidarietà per il popolo ucraino. Diversi sono gli spettacoli teatrali e le mostre da visitare. Ecco gli appuntamenti dell’agenda di VareseNews.

SPECIALE CARNEVALE

CARNEVALE – Carnevale ambrosiano 2022: gli eventi tra Varese e Varesotto dal 3 al 6 marzo. Sfilate, laboratori, spettacoli, concorsi e tanti coriandoli in questo Carnevale 2022 tra colori arcobaleno, tanto bisogno di allegria e qualche restrizione – Tutte le informazioni

TRADATE – Il Carnevale arriva a Tradate tra bolle giganti, chiacchiere e cioccolata. L’appuntamento è per sabato 5 marzo alle 15 in piazza Mazzini a Tradate, all’oratorio Sant’Anna alle Ceppine e in piazza Unità d’Italia ad Abbiate Guazzone – Tutte le informazioni

GALLARATE – Il Carnevale in Biblioteca è creativo per i bambini di Gallarate. Un pomeriggio di letture e laboratorio creativo è in programma alla Biblioteca civica di Gallarate sabato 5 marzo alle ore 15 – Tutte le informazioni

CASTIGLIONE OLONA – A Castiglione Olona si torna festeggiare il Carnevale nel centro storico. Appuntamento per i più piccoli sabato 5 marzo in piazza Garibaldi alle 15 con caccia al tesoro, concorso per la mascherina più bella e merenda finale – Tutte le informazioni

GERMIGNAGA – A Germignaga si festeggia Il Carnevale dei bambini. Sabato 5 marzo la Pro Loco Germignaga invita tutti a festeggiare – Tutte le informazioni

EVENTI

BODIO LOMNAGO – GAZZADA SCHIANNO – Selvaggia Lucarelli e Germano Lanzoni in radio accanto alla onlus “Magari Domani”. L’appuntamento è per venerdì 4 marzo alle 21 sui canali di Radio Village Network, da tempo vicina alla cooperativa sociale di Gazzada Schianno – Tutte le informazioni

SESTO CALENDE – Il Carnevale all’Abbazia, il cabarock ad Oneda e le armonie di Flutur: il weekend a Sesto Calende. Nella settimana “più pazza” dell’anno diversi eventi nella città sul Ticino: dai coriandoli per bambini alla musica e l’incredibile storia del corrente sestese di Greece’s Got Talent – Tutte le informazioni

VERGIATE – Da sabato 05 marzo 2022 a domenica 06 marzo 2022. Weekend a tutto gelato da Il Gelato di Marina di Vergiate. Torna il tanto atteso appuntamento del weekend – Tutte le informazioni

VARESE – Pasticceri di Varese in sfida: l’appuntamento con la città giardino è su Cake Star. La popolare trasmissione di Real Time venerdì 4 marzo fa tappa a Varese: in gara una nuova pasticceria del centro, C’est la Vie, e le blasonate pasticcerie di Malnate (Bassi – Villa Magnolia) e Barasso (Colombo) – Tutte le informazioni

VARESE – Giochi, travestimenti e golosità circolari per la Giornata del Riuso alle Bustecche. Domenica 6 marzo Spazio Yak propone laboratori teatrali, mercatino del riuso e di prodotti locali, giochi e una piccola parata di Carnevale – Tutte le informazioni – Tutte le informazioni

SOLIDARIETA‘

AZZATE – Una settimana di Stendipanni pro Ucraina: l’iniziativa di Mamme in cerchio. Dal 7 al 12 marzo tutto il ricavato del mercatino solidale di Azzate sarà devoluto alla Caritas Ambrosiana, sul campo per aiutare le vittime della guerra – Tutte le informazioni

MUSICA

VARESE – Non solo mimose, un concerto a Varese per celebrare la donna sotto le note del sax. Il concerto patrocinato dal Comune di Varese ed in collaborazione con il Civico Liceo Musicale “Malipiero” é ad ingresso gratuito – Tutte le informazioni

BESOZZO – Besozzo suona blues, al Teatro Duse arrivano i Cek & The Stompers. Torna la stagione musicale organizzata da Black & Blue con una carrellata di appuntamenti di qualità. Si parte sabato 4 marzo con quattro musicisti eccezionali – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

VARESE – L’arte di carta del Giappone in un incontro con i suoi protagonisti. L’esperienza e la testimonianza diretta di una famiglia-bottega di Kyoto alla terza generazione nell’editoria d’arte in un incontro su zoom a margine della mostra: “Giappone: disegno e design | Dai libri illustrati Meiji ai manifesti d’arte contemporanea” – Tutte le informazioni

VARESE – Negli scatti di Marco Barbieri una Varese “sospesa”. Il fotografo e videomaker varesino presenta l’esposizione “The Blue Green Land”. L’inaugurazione sabato 5 marzo, dalle 16, al Premiato Biscottificio – Tutte le informazioni

VARESE – Fino a sabato 26 marzo 2022 alla Galleria Punto sull’Arte 4 artiste puntano lo sguardo sull’infanzia e sul gioco – Tutte le informazioni

GALLARATE – La forma della voce: i bambini e i colori dell’intercultura al Maga di Gallarate. È la mostra finale del progetto che ha coinvolto 700 piccoli alunni delle scuole cittadine – Tutte le informazioni

CASTELLANZA – A Castellanza una mostra fotografica sul paesaggio lungo la SS 33 del Sempione. Dal 6 al 27 marzo la rassegna ospitata a Villa Pomini propone immagini di Roberto Bosio, Roberto Venegoni, Giuliano Leone, Claudio Argentiero – Tutte le informazioni

VARESE – Creati.VA presenta una mostra fotografica collettiva. Un nuovo gruppo di fotografi varesini esporranno le loro opere presso la sede di Fondazione Enaip Lombardia – Tutte le informazioni

LIBRI

NUONE USCITE- “Un’Europa da fiaba”, in un libro la cultura della pace. L’autore Roberto Fassi ha rivisitato alcune delle più importanti fiabe europee: “Sono un modello di coesione tra i Paesi del continente”. La pubblicazione è stata realizzata con il contributo di Anmig Varese (Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra) – Tutte le informazioni

VARESE – A Masnago un omaggio per il centenario di Pier Paolo Pasolini. Una serata per raccontare lo straordinario lavoro di una delle figure più conosciute ed eclettiche del panorama artistico della seconda metà del ‘900 italiano – Tutte le informazioni

LIBRERIA DEGLI ASINELLI – Letture consigliate da Libreria degli Asinelli: russi e ucraini in pace. Presso la Libreria degli Asinelli autori russi e ucraini convivono pacificamente. Leggerli sarà un eccellente atto di pace – Tutte le informazioni

CASALZUIGNO – “La casetta dei libri” di Arcumeggia accoglie il poeta Giuseppe Monteleone. L’autore presenterà ad Arcumeggia il suo libro di poesie “Guance Rosse- 69 poesie non troppo licenziose”, edito da (Emia Edizioni). Appuntamento per sabato 5 marzo – Tutte le informazioni

MALNATE – Letture ad alta voce in maschera per i bambini di Malnate. Sabato 5 marzo alle ore 10.30 al Museo “Realini” le letture in versione carnevalesca – Tutte le informazioni

CINEMA E TEATRO

VARESE – Filmstudio 90 omaggia Pier Paolo Pasolini e il cinema in pellicola. Venerdì 4 e sabato 5 marzo la proiezione del film “L’accattone” in occasione dei cento anni dalla nascita. Lunedì 7 marzo la proiezione della pellicola “Alla rivoluzione della due cavalli” alla presenza del regista, dedicata alla Rivoluzione dei Garofani – Tutte le informazioni

VARESE – Phoebus Kartell e la lampadine che durano sempre meno allo Spazio Yak. Lo spettacolo che racconta la nascita del primo cartello economico e il paradosso del consumismo è per sabato 5 marzo alle 21 in piazza De Salvo – Tutte le informazioni

VARESE – Femmine galattiche per la nuova edizione dei Pomeriggi Teatrali. Domenica 6 marzo in scena al Salone Estense la commedia brillante con i monologhi scritti da Giuseppe Della Misericordia – Tutte le informazioni

NATURA

ORINO – Camminata crepuscolare al Forte di Orino. Immersi nei suoni della natura, sarà possibile passeggiare lungo uno dei sentieri più belli e panoramici del parco Campo dei Fiori – Tutte le informazioni