Costituita in prefettura a Varese la cabina di regia provinciale per l’accoglienza dei profughi ucraini

Condividere i dati, collaborare con l’unità di crisi regionale e coordinare gli interventi del terzo settore: sono questi gli obiettivi dell’incontro in prefettura a Varese che ha dato avvio alla costituzione di una cabina di regia per la gestione dell’accoglienza dei profughi scappati dall’Ucraina.

Presieduta dal Prefetto Salvatore Pasquariello, la prima seduta della neo costituita Cabina di regia ha visto la partecipazione del Presidente della Provincia, il Sindaco di Varese delegato da ANCI Lombardia, il Questore, il Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, il Direttore del Dipartimento di Igiene e Sanità Pubblica di ATS Insubria, il Direttore Generale ASST dei Sette Laghi, il Direttore Sociosanitario di ASST della Valle Olona, il Direttore dell’Ufficio Territoriale Regionale Insubria, il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale e il Presidente dell’Unione Provinciale Enti Locali.

“L’obiettivo che la suddetta Cabina di regia si pone – recita una nota della prefettura – è quello di assicurare una condivisione dei dati tra i soggetti istituzionali coinvolti, così facilitando la gestione della situazione emergenziale in atto. Sarà garantito uno stretto raccordo con l’Unità di crisi regionale per la gestione sul territorio dell’emergenza ucraina, istituita con decreto n. 3269 del 12 marzo 2022. Ulteriore finalità da perseguire è il coordinamento delle diverse attività intraprese sul territorio, anche per mezzo del coinvolgimento degli enti del terzo settore”.