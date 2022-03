“Custodire la biodiversità, giorno per giorno”: webinar gratuiti organizzati da Istituto Oikos

L’Italia è uno dei più importanti serbatoi di biodiversità d’Europa: ospita il più alto numero di specie animali e vegetali di tutto il continente.

Questa ricchezza però è seriamente in pericolo, soprattutto a causa dell’attività umana. Basta guardarsi intorno: nelle città in cui viviamo sono sempre più evidenti le conseguenze dell’inquinamento, del degrado del territorio, del costante consumo di suolo e delle incessanti emissioni di CO2.

Mettere a rischio la biodiversità e l’equilibrio degli ecosistemi significa minacciare anche la nostra stessa sopravvivenza. Per questo la tutela del nostro ambiente deve partire dalle nostre città: perché è una responsabilità collettiva e ci riguarda tutti da vicino. Ma come possiamo prenderci cura della biodiversità?

Istituto Oikos promuove due incontri online gratuiti, realizzati con il sostegno di Woolrich Outdoor Foundation e Fondazione Cariplo, per rispondere a questa urgente domanda.

“Chi ci ronza intorno?” che si terrà venerdì 1 aprile alle 17, spiegherà chi sono gli impollinatori e perché sono fondamentali: Barbara Raimondi, botanica, e Carlo Morelli, entomologo, guideranno i partecipanti nell’incredibile mondo delle api e degli insetti impollinatori. Per imparare a proteggerli, attraverso azioni semplici e pratiche.

Il webinar “Un orto sul balcone” invece, previsto per lunedì 11 aprile alle 17, è dedicato a come realizzare un orto sul balcone, quali piante coltivare e come aiutare le specie che lo frequentano.

Il programma completo è disponibile qui. Entrambi i webinar sono gratuiti ma è necessaria l’iscrizione, a questo link.