Dal 1 aprile anche sui treni capienza al 100%. Resta obbligatoria la mascherina Ffp2

Con il termine dello stato di emergenza, da venerdì 1° aprile i posti sui treni Trenord saranno occupabili fino al 100% della capienza complessiva. A bordo i passeggeri saranno tenuti a indossare la mascherina FFP2 per tutta la durata del viaggio.

Per viaggiare non sarà più obbligatorio essere in possesso del Green Pass rafforzato, né del Green Pass base.

Il servizio ferroviario è potenziato in modo da garantire la massima composizione dei convogli, in particolare sulle linee e negli orari a maggiore frequentazione.

Ogni giorno Trenord effettua 2174 corse, per oltre 1 milione e 30mila posti a sedere complessivi, a fronte di una domanda che attualmente è di circa 550mila viaggiatori.