Dal 1 aprile graduale dismissione delle restrizioni: sparisce il super green pass per mangiare all’aperto, al chiuso basterà quello base

Sarà una data cruciale quella del 1 aprile per le restrizioni anticovid quando inizierà gradualmente la loro dismissione.

L’ultimo decreto introdotto rimodula infatti l’utilizzo del green pass base e rafforzato per attività e servizi. In particolare, dal 1 aprile cade l’obbligo del green pass rafforzato per i servizi di ristorazione all’aperto e per i mezzi di trasporto pubblico locale o regionale.

Si potrà dunque entrare in tutti i negozi senza mostrare alcuna certificazione, ma fino al 30 aprile servirà la mascherina, anche chirurgica. Via l’obbligo di esibire in bar e ristoranti all’aperto il Green Pass rafforzato. Per i locali al chiuso invece fino al 30 aprile per consumazioni sarà necessario presentare il certificato base, che si ottiene anche con un tampone negativo. Per parrucchieri, barbieri, saloni di bellezza e centri estetici non sarà più richiesto il Green Pass.

Il certificato sarà richiesto comunque in caso di feste nel locale o discoteca e altre iniziative che comportino assembramenti.