Dal 28 marzo all’8 aprile si terrà la “Job Weeks” per giovani in cerca di lavoro

Anche quest’anno il Coordinamento Informagiovani della Provincia di Varese aderisce all’iniziativa di ANCI Lombardia e della Consulta Regionale degli Informagiovani che prevede una serie di appuntamenti in presenza e online, ad accesso libero e gratuito, dedicati al tema del lavoro e rivolti a studenti, giovani in cerca di impiego, ma anche operatori dei servizi.

Il calendario delle iniziative in programma sarà consultabile sul sito della Provincia di Varese (http://www.provincia.va.it) in particolare nella area tematica “Giovani” dove alla voce “Job weeks 2022” sono dettagliate le iniziative del territorio.

Il PROGRAMMA COMPLETO

La progettazione e l’organizzazione di questa iniziativa ha come obiettivo il concreto sostegno nell’attuazione alle politiche per i giovani e all’incrocio domanda / offerta di lavoro, oltreché alla promozione tra i giovani di una conoscenza più approfondita del mondo del lavoro che li aspetta fuori dalle aule. In un momento in cui l’emergenza occupazionale è diventata una priorità, i Comuni e la Provincia di Varese hanno fatto uno sforzo straordinario per agevolare la transizione da scuola a lavoro e da lavoro a lavoro, con servizi di accompagnamento e assistenza ai giovani, lavorando per garantire risultati di qualità e operando in rete.

Per l’edizione 2022 la manifestazione sarà realizzata in una versione totalmente nuova e digitale con un’area web nella quale i giovani, gli operatori dei servizi che lavorano con i giovani, le scuole o le aziende, potranno accedere a tutti gli eventi organizzati.

Il coordinamento Informagiovani/Infomalavoro della Provincia di Varese, nello specifico, ha organizzato, in collaborazione con gli Informagiovani del territorio e il CFP Ticino Malpensa alcuni incontri per avvicinarsi al mondo del lavoro della scuola. I giovani interessati alla manifestazione potranno seguire i webinar.

Tra le iniziative una molto attuale e di grande interesse: “La promozione e la conoscenza delle professioni e degli studi STEM” (Scienze, Tecnica, Ingegneria e Matematica).

Con il sostegno di Eurodesk ci sarà anche un evento in presenza, in collaborazione con il Comune di Busto Arsizio, presso la Sala Tramogge in via Molino 2 a Busto Arsizio il prossimo 30 marzo:

Laboratorio di empowerment con 50 giovani per promuovere EURES Targeted Mobility Scheme (o TMS), finanziato da EaSI, il programma Europeo per l’occupazione e l’innovazione sociale.

Il programma assiste, inoltre, i datori di lavoro che ricercano figure professionali nel mercato del lavoro europeo e si rivolge a tutti i cittadini di età superiore ai 18 anni.

Grazie alle attività legate al bando “La Lombardia è dei giovani” a livello locale, l’Informagiovani di Casorate Sempione e l’Informagiovani di Tradate con “Progetto Magneti” – giovani generatori di energia – organizzano con WEP due workshop per guidare i giovani dai 18 ai 29 anni nella creazione di un curriculum efficace, rispettivamente in lingue francese e in lingua inglese. Verrà mostrato ai ragazzi come cercare un’occupazione, come selezionare le proposte e come farsi trovare preparati ad affrontare i primi colloqui.

«Provincia di Varese, con questa e tante altre iniziative sul territorio, si dimostra al fianco deigiovani in cerca di lavoro accettando le sfide che le mutate condizioni economiche e sociali del post pandemia e ora anche di una guerra in Europa ci pongono davanti – dichiara Simone Longhini, Consigliere delegato al lavoro – Voglio sottolineare poi la novità di quest’anno, ovvero la nuova versione digitale che permetterà un incontro più agevole tra tutti gli attori interessati, con un ruolo fondamentale di scuole e aziende. La definirei una Job Weeks ».

Per approfondimenti contattare:

– Michela Dell’Angelo, Responsabile del Coordinamento Informagiovani /Informalavoro della

Provincia di Varese, allo 0332 252871 dalle ore 08.30 alle ore 13.30, da lunedì a giovedì.