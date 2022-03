Dal Credito cooperativo 600mila euro a sostegno dei minori dell’Ucraina non accompagnati

Prosegue la raccolta fondi “Ucraina 2022. Vicini ai bambini e agli adolescenti” organizzata dal Credito Cooperativo in collaborazione con Caritas Italiana. Alla data odierna sono stati raccolti sui tre conti correnti aperti presso Cassa Centrale Banca, Iccrea Banca e Cassa Centrale Raiffeisen oltre 600 mila euro, a fronte di oltre tre mila donazioni.

D’intesa con Caritas Italiana, le somme finora raccolte saranno in particolare destinate ai minori non accompagnati, vista la drammatica situazione che si è determinata in Ucraina anche a seguito della chiusura degli orfanotrofi e della fuga obbligata dalle grandi città e dagli altri centri urbani, dei bambini e degli adolescenti momentaneamente ospitati in centri aperti anche in Moldavia, Romania e Polonia.

Si ricordano, di seguito, le specifiche dei conti correnti – intestati a Caritas Italiana – destinati all’iniziativa con la causale “Ucraina 2022. Vicini ai bambini e agli adolescenti”:

1. Iccrea Banca. Conto corrente IBAN IT45P0800003200000800032010

2. Cassa Centrale Banca. Conto corrente IBAN IT55M0359901800000000159114

3 La Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige ha indicato di contribuire all’iniziativa versando sul conto corrente intestato alla Caritas Diocesi Bolzano- Bressanone: IBAN IT42F0349311600000300200018.