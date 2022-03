Dal primo aprile cambiano le regole sulla quarantena: per uscire sarà sufficiente il tampone negativo

Dal primo aprile cambiano le disposizioni che regolamentano la quarantena in seguito all’infezione da SARS-CoV-2. In particolare cade l’obbligo prefissato di isolamento minimo di 7 o 10 giorni, in seguito al quale dopo un tampone negativo è possibile uscire, e sarà sufficiente il semplice tampone negativo.

L’ultimo decreto approvato, infatti, prescrive che a partire dall’1 aprile la cessazione del regime di isolamento è prevista al semplice ‘esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. La trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo, determina dunque la cessazione del regime dell’isolamento.