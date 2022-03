Dal Triassico al laboratorio di restauro: cura di bellezza per tre esemplari del Museo dei fossili di Besano

In vita mai più avrebbero pensato di finire in vetrina e tanto meno di avere diritto ad una “seduta di bellezza”. E invece tre esemplari del Museo dei Fossili di Besano in queste settimane hanno lasciato le vetrine in cui erano esposti e sono adesso sotto le sapienti mani dei restauratori.

Due esemplari di Mixosaurus (rettili marini, appartenenti all’ordine degli ittiosauri) e un Colobodus (un pesce osseo che poteva raggiungere un metro di lunghezza), tutti vissuti nel Trassico medio, saranno restaurati grazie ai 12.600 euro erogati dal bando “I tesori nascosti” della Fondazione comunitaria del Varesotto, vinto dal Comune di Besano l’anno scorso.

I tre fossili saranno sottoposti ad un’accurata pulizia e alla riparazione di alcune fratture dalla ditta friulana Trilobites Design Italia, sotto la supervisione del dottor Fabio Bona, conservatore del Museo di Besano. Verranno inoltre corretti alcuni difetti della preparazione eseguita negli anni ’80 del novecento, non più all’altezza degli standard attuali.

Le dimensioni considerevoli e l’integrità dei fossili, li rendono testimonianze particolarmente importanti del sito fossilifero del Monte San Giorgio, area occupata tra 247 e 237 milioni di anni fa dal mare abitato da specie di pesci, ittiosauri e animali marini, e oggi Sito Unesco.

La conclusione dell’intervento è prevista per il mese di luglio.

Il costo complessivo dell’operazione (circa 20mila euro) è stato coperto solo in parte dal contributo della Fondazione, ed è stata così aperta una raccolta fondi attiva proprio sul sito della Fondazione comunitaria del Varesotto. Chi volesse contribuire può farlo cliccando qui