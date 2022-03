Dalla Fiera di Bologna due albi illustrati che parlano di inclusione

Sono di ritorno dalla Bologna children’s bookfair con tante emozioni: incontrare gli amici, parlare con gli editori, confrontarsi con tanti stranieri con in comune la passione per i libri per bambini è stato davvero appagante.

Ero a Bologna come scout per Beretta Mazzotta agenzia editoriale, come autrice e come libraia della Libreria Millestorie e girovagando tra gli stand mi sono innamorata di due albi illustrati che parlano di inclusione e ho subito pensato di proporveli.

Margherita che guardava le stelle

Il primo è Margherita che guardava le stelle, di Paola Sala per Lavieri

Tasso tutte le sere dalla sua tana aspetta che arrivi Margherita, che sta a testa in su a guardare le stelle.

Un racconto tenero sull’ amicizia e sull’ unicità degli individui.

Margherita che guardava le stelle

di Paola Sala

Lavieri editore – 14,16 euro

Un segreto gigante

Leo non riesce a credere alle proprie orecchie: il nonno gli ha appena rivelato un SEGRETO: nella loro città abita un GIGANTE che aiuta le persone!

Leo sa bene che un gigante è troppo grande per starsene nascosto, ma allora perché non lo ha mai visto?

Per provare a vederlo Leo dovrà superare non solo le proprie paure ma anche i pregiudizi.

Una storia gentile di amicizia e di inclusione per ricordarci che, superate certe paure, arrivano le esperienze più belle.