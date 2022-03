Dalla piazza di Azzate al lavatoio di Cazzago Brabbia, ecco come saranno investiti i soldi della “Rigenerazione” in Valbossa

Una pioggia di denaro sui paese della Valbossa dal bando per la Rigenerazione urbana di Regione Lombardia. Sono molti i progetti finanziati con cifre considerevoli. Vediamo come saranno investiti

Azzate

Azzate aveva chiesto un contributo di circa 660 mila euro ne ha ottenuti 319.968,00 €. Verranno investiti, come spiega il vice sindaco Simona Barbarito, nella realizzazione del progetto esecutivo relativo al secondo lotto della “Piazza della Pesa”. La riqualificazione dell’area all’ingresso del paese è cominciata a gennaio del 2021 e il primo lotto doveva già essere concluso ma una serie di ritardi ha portato allo slittamento della data di conclusione di fine lavori, che oggi è fissata a giugno. Il denaro di Regione Lombardia verrà quindi impiegato nella stesura del progetto della seconda parte del progetto che in totale dovrebbe venire a costare intorno al milione di euro.

Buguggiate

Il Comune di Buguggiate ha ottenuto 405 mila euro a fronte della richiesta del contributo massimo concesso dal bando, quindi 500 mila euro per il progetto denominato "Cascina Martignoni" che ne vale oltre un milione. Un piano molto ampio che comprende la riqualificazione di una vasta zona del paese. Presentato a fine gennaio 2021, ha subito qualche ritardo ma con l'arrivo del contributo ora il sindaco Matteo Sambo pensa di cominciare dalla realizzazione della pista ciclabile che da via Piave porterà, seguendo il torrente Valciasca, fino al lago e si ricongiungerà con la pista esistente. A seguire tutta la zona residenziale.

Inarzo

Cinquecentomila euro anche per Inarzo, a fronte di una richiesta di 550 mila euro. Soddisfatto il sindaco Fabrizio Montonati: «Ringrazio il presidente Fontana ed Emanuele Monti che hanno creduto nel nostro progetto», dice. «Sposteremo l’asilo nella ex scuola elementare dietro il comune. Il denaro ci consentirà di ristrutturare le aule e la palestrina, che già esiste e che lasceremo. Le associazioni che oggi si ritrovavano nella sala polivalente dell’ex scuola saranno trasferite nell’attuale asilo. Lì troveranno sede la Protezione Civile, il centro sociale, la sala consiliare e la sala polivalente. Il nuovo asilo ospiterà fino a 100 bambini. Era da tempo che volevamo tornare ad utilizzare uno spazio che oggi era davvero poco sfruttato»

Brunello

Il bando per la rigenerazione urbana ha portato a Brunello 400 mila euro. «Li utilizzeremo per la ristrutturazione dell’ex Circolo – spiega il sindaco Andrea Dall’Osto – Purtroppo dovremo rivedere il progetto perché inizialmente pensavo bastasse una riqualificazione ma verifiche strutturali hanno fatto emergere non pochi problemi, il primo dei quali è che quell’edificio non ha fondamenta. È probabile quindi che debba essere abbattuto. Ora rivaluteremo la situazione. Nel frattempo abbiamo partecipato ad un altro bando che dovrebbe portarci un milione di euro. Se così fosse potremmo pensare di costruire un edificio nuovo e davvero funzionale»

Cazzago Brabbia

Aveva chiesto 300 mila euro e 300 mila euro ha ottenuto. «Saranno utilizzati per quel progetto che abbiamo denomianto “Lake Museum”, spiega il sindaco Emilio Magni, che prevede la ristrutturazione del lavatoio del paese e della e zona museale al lago di piazza. L’idea è quella di trasformare il lavatoio del 1924 in un grande acquario di pesci di lago realizzando grandi vasche che poggiano sul fondo del lavatoio, cinque cubi giganti separati, ognuno dei quali contiene una specie diversa di pesci di lago».

