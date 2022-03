Dalla provincia di Varese a New York: i The Gluts sul palco del New Colossus Festival

Sono nati a cavallo tra il basso Varesotto e l’altomilanese e oggi gravitano soprattutto su Milano ma in questi giorni hanno calcato un palco internazionale: quello del The New Colossus Festival a New York. Sono i The Gluts, band di quattro componenti (Marco Campana alla chitarra, Nicolò Campana, voce, synth e percussioni, Claudia Cesana al basso e Bruno Bassi alla batteria).

Si sono esibiti proprio sul palco di quel festival che dal 2018 è considerato come vetrina per i migliori musicisti internazionali per mostrare il loro talento all’industria musicale di New York e ai fan locali. Il New Colossus Festival da allora si è affermato come la prima tappa negli Stati Uniti per molti artisti.

I The Gluts sono una band post-punk nata nel 2013. Dopo New York li attende una seconda tappa in Francia a marzo e in Inghilterra a maggio. L’ultimo disco è nato durante la pausa forzata degli spettacoli dal vivo durante la pandemia dalla quale è nato “Ungrateful Heart” uscito l’8 ottobre 2021 ma una nuova uscita è prevista per dicembre. (La foto è di Claudia Marzocchi)