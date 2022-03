Dalla scuola al tavolo per l’economia circolare: Varese città antispreco

Economia circolare e politiche anti spreco, sono i due temi trattati dagli alunni della scuola Media Dante di Varese nella mattinata di ieri, lunedì 7 marzo, alla vigilia del primo incontro de tavolo di lavoro Varese città antispreco.

I ragazzi e le ragazze, che insieme ai loro professori stanno lavorando su questi argomenti, hanno partecipato ad un confronto (in foto) insieme all’onorevole Maria Chiara Gadda e all’assessora all’Ambiente Nicoletta San Martino.

«Siamo rimaste molto colpite dall’interesse degli alunni su questi temi – ha detto l’assessora San Martino – erano tutti molti informati ma soprattutto consapevoli dell’importanza di questi argomenti. Con loro abbiamo parlato delle azioni in campo e di quanto si sta facendo a livello locale, ma anche di quanto sia importante per l’ambiente l’impegno in prima persona di ciascuno di noi. Adottare strategie anti spreco inoltre vuol dire poter mettere in campo politiche sociali di aiuto a chi è più in difficoltà».

Tra le azioni in campo l’assessora ha illustrato anche quella del tavolo di lavoro “Varese città antispreco”. L’obiettivo è di mettere a sistema quello che già esiste sul territorio in ambito di recupero delle eccedenze, creando una rete che faciliti la formazione e l’informazione, sia interna sia verso la cittadinanza. «Il tavolo di lavoro – prosegue l’assessora – sarà di supporto a chi ha già condiviso le finalità del progetto, facilitando l’operatività in questo settore, fino alla auspicabile messa a punto di una rete logistica per ottimizzare il recupero delle eccedenze stesse».

Il primo appuntamento del tavolo Varese città antispreco si è svolto ieri sera alle ore 18 negli uffici dell’assessorato all’Ambiente. All’incontro, insieme all’assessora, ha partecipato anche l’onorevole Gadda.

Tra gli invitati ci sono coloro che già sono nella rete nazionale e locale rispetto ai proprio ambiti, sociali, educativi e istituzionali come ad esempio: il CSV, il Banco Di solidarietà Nonsolopane, la Croce Rossa Italiana, le ACLI, la Caritas, il Banco Farmaceutico, la Casa del giocattolo solidale, Legambiente, il Gulliver, la Lega del cane, ReMida, l’azienda Sangalli, ATS, l’Ufficio scolastico provinciale e la CCIAA.