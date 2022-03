Dalla Tainenerg al Parco dei Punti Cardinali: Sesto alle 7 in trasferta a Taino

Sarà in trasferta la prossima puntata di Sesto alle 7. Dopo aver esplorato Sesto Calende, i suoi locali e tutte le sue frazioni, per la quattordicesima puntata la trasmissione radiofonica “si concede” una piccola sosta sulle vicine colline del Basso Verbano, a Taino, terrazza naturale affacciato sul Lago Maggiore. (foto di Remo Perrone)

Lo show radiofonico, in onda tutti i venerdì dalle 19 alle 20, continua così a fare promozione di territorio ed imprese: l’appuntamento di venerdì 11 marzo 2022 sarà in diretta da La Bottega del Bosco, l’Erboristeria di Manuela Gioira in via Milano, dove si alterneranno ai microfoni il collaudato trio di speaker composto da Fabio Barisone e Marco Limbiati e da DJ Clo, che detterà i tempi della trasmissione.

Come sempre, non mancheranno gli ospiti: confermato il ritorno di Susy Milani, la Mamma del Raviolo Sestese, nuovamente partecipe in trasmissione dopo la puntata di debutto. Insieme a lei i protagonisti saranno Manuela Giola, assessore alla Comunicazione e Lavoro del Comune di Taino, Laura Tirelli, fondatrice del Museo di Storia Locale ‘Il Luogo della Memoria’ ed infine i sostenitori de ‘Il Puma di Taino Fan Club’ legato ad Alessandro Covi, giovane professionista di ciclismo per la UAE Team Emirates. Con il campione tainese, reduce già dai primi successi di stagione, sarà previsto anche un collegamento telefonico.

Queste la anticipazioni che la trasmissione radio ha voluto rilasciare a pochi giorni dalla messa in onda della nuova puntata: “Andremo alla scoperta di storia e virtù di questo piccolo ma vivace comune che deve la popolarità anche al ‘Parco dei 4 Punti Cardinali’ dell’artista Giò Pomodoro ed al ‘Muro di Taino’: il ‘Tainenberg’, la salita breve ma ripida con fondo acciottolato. Appuntamento quindi per venerdì 11 marzo dalle ore 19 su Sms Radio”

Per seguire la trasmissione sulle ONDE RADIO di SMS RADIO basta seguire questo link o scaricare l’app (solo su piattaforma android) di Sms Radio.