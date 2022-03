Dall’aera feste agli ascensori: partono i lavori a Somma Lombardo

Sono partiti questa settimana i cantieri importanti di Somma Lombardo: parco di corso Europa e l’area feste, mentre a breve inizieranno anche i lavori agli ascensori del sottopasso ferroviario di via De Amicis-Mameli e il rifacimento dell’illuminazione del tratto da largo S. Agnese al municipio.

«Pochi giorni fa abbiamo iniziato i lavori al parco intitolato ai Caduti di Nassirya di corso Europa e all’attuale area feste», spiega Edoardo Piantanida Chiesa, assessore ai Lavori pubblici, «che prevede un restyling del tetto e dei servizi sanitari, insieme alla messa a norma della parte per la cucina. Verrà poi fatto un ampliamento del tetto». Seguirà un secondo lotto di lavori per «un bagno automatizzato antivandalismo». Il tutto per 240mila euro.

In attesa della nuova area feste (che è prevista dal piano opere pubbliche nel 2023) «ristrutturiamo quella attuale».

Gli ascensori tra Somma e Mezzana

Tra due settimane partiranno i lavori per gli ascensori del sottopasso ferroviario che sostituiscono il passaggio a livello tra Somma e il quartiere di Mezzana: il progetto è finanziato dal bando per la rigenerazione urbana per 278mila euro di risorse dall’Unione Europea.

Oltre a collegare la frazione di Mezzana alla stazione, permetterà anche di agevolare gli spostamenti agli studenti dell’istituto tecnico agrario. Un’opera di reale valore urbanistico, nel senso che rivoluziona le possibilità di collegamento tra due metà di città, dopo la chiusura del passaggio a livello nel 2010.

Restyling dell’illuminazione

Infine, un piano da 140mila euro per sostituire e ampliare l’illuminazione lungo l’asse del Sempione, nello specifico il tratto da largo Sant’Agnese al Comune: «Il tratto è illuminato a Led, ma vanno modernizzati i vecchi impianti».

Compresi nel progetto anche i lavori alla rotonda della fontana: la scultura sulla rotatoria avrà un nuovo impianto con otto nuovi proiettori a Led adatti all’immersione, che sostituiranno quelli attuali: sanno muniti di faresti illuminanti, in modo che la fontana possa “colorarsi” in giornate come quella contro la violenza sulle donne, quella sull’autismo, quella contro il bullismo e tante altre.