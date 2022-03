Dantedì a Cazzago: i bambini portano la Divina Commedia tra lago e ghiacciaie

In occasione di Dantedì, oggi venerdì 25 marzo, i bambini della scuola primaria Pascoli di Cazzago Brabbia e Inarzo hanno scritto, recitato e disegnato la Divina Commedia di Dante tra lago e ghiacciaie. Una poetica esperienza di outdoor education, com’è nello stile della scuola.

I bambini, divisi in tre gruppi misti i cui nomi erano ispirati ai protagonisti della Divina Commedia (Virgilio- Beatrice e Dante) si sono spostati dalla scuola al lago attraversando ciascuno tre stazioni itineranti, per un viaggio tra il Paradiso, l’Inferno e il Purgatorio.



In riva al lago hanno letto i canti del Paradiso, individuandone le parole chiave per poi trascrivere in bella grafia versi e poesie prima di costruire ciascuno la propria ‘selva oscura’ con materiale naturale. Poco lontano, la stazione purgatorio era dedicata al gioco e alla creatività, tra rebus, memory, colori e origami.

Alle ghiacciaie ha preso vita l’Inferno, una postazione teatrale realizzata in collaborazione con l’attrice e regista Jane Bowie che cura per i bambini il laboratorio di inglese madrelingua.

«I bambini sono stati incentivati ad osservare e ad avere opinioni, discutendole nel rispetto di quelle altrui, stimolati al fare e a condividere le esperienze o a proporre iniziative in uno spirito di confronto e rispetto perché crediamo in una scuola che più che fornire risposte possa stimolare la ricerca – spiegano le insegnanti – perché una scuola diversa è necessaria e possibile, una scuola che sia dalla parte dei bambini!»