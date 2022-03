“Quando si terranno le elezioni amministrative?”, le comunità montane sollecitano il Governo

Quest’anno sono previste le elezioni amministrative in dieci comuni della provincia di Varese: Bardello, Besozzo, Brissago Valtravaglia, Cassano Magnago, ferno, Galliate Lombardo, Gerenzano, Marchirolo, Sangiano e Sumirago. Ma la data delle elezioni non è ancora stata fissata. Dovrebbero tenersi tra il 15 aprile e il 15 giugno ma una data certa ancora non c’è. Unica cosa sicura, sino ad ora, è che sarà un election day visto che si voterà anche per 5 quesiti referendari: incandidabilità dopo la condanna, separazione delle carriere, riforma Csm, custodia cautelare durante le indagini e valutazione degli avvocati sui magistrati.

Ma Uncem, l’Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani, oggi è scesa in campo per sollecitare il Governo a impegnarsi per individuare al più presto una data per le prossime amministrative. E non solo.

“Auspico che nei prossimi giorni Ministero dell’Interno e tutto il Governo possano sciogliere due questioni che in questi giorni i sindaci sottopongono a Uncem e alle Associazioni degli Enti locali: quando saranno le elezioni amministrative, se in primavera o in autunno, e se verrà sbloccato il terzo mandato per i Comuni con meno di 5.000 abitanti, previsto da un disegno di legge all’esame del Parlamento, già varato alla Camera e ora in Senato – lo afferma Marco Bussone, Presidente nazionale Uncem. Mi rendo benissimo conto che priorità e urgenze siano altre, tra emergenza umanitaria, guerra e pandemia. Ma sono certo che la Ministra Lamorgese e il Governo stiano lavorando con e per i Comuni e a brevissimo interverranno, con il Parlamento sul terzo mandato per i sindaci, su queste due vicende importanti per le Autonomie locali”.