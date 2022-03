Il Del Ponte in prima linea contro l’endometriosi, l’incendio al carcere di Busto e il Diablo ad Angera nel podcast del 28 marzo

Le principali notizie di lunedì 28 marzo nel podcast quotidiano di VareseNews

Nella notte tra venerdì 25 marzo e sabato 26 nel carcere di Busto Arsizio è accaduto un fatto molto grave, l’incendio appiccato in tre celle da tre detenuti con problemi psichici che ha causato l’inagibilità di un’intera (seppur piccola) sezione, l’intossicazione di 15 agenti della Polizia Penitenziaria che hanno messo in salvo i detenuti coinvolti e l’evacuazione di decine e decine di altri detenuti dalle sezioni attigue. Lunedì, l’eurodeputata leghista Isabella Tovaglieri e il collega di partito, senatore Stefano Candiani, si sono recati in visita alla casa circondariale di via per Cassano per parlare con il direttore del carcere Orazio Sorrentini e la comandante della Polizia Penitenziaria Rossella Panaro

Ci sarà una fiaccolata a Mesenzana martedì sera per ricordare Alessio e Giada, 7 e 13 anni, uccisi giovedì scorso nel sonno dal padre, Andrea Rossin, che poi si è tolto la vita. La stanno organizzando i genitori dei compagni di scuola delle due vittime che frequentavano la seconda elementare e la terza media. L’appuntamento è alle 20.30 e il corteo partirà dalla chiesa del paese e percorrendo la via Diaz arriverà al 18bis di via Pezza, l’ingresso del complesso condominiale dove si è consumata la strage.

Gallarate si è svegliata lunedì mattina con un forte odore nell’aria e il cielo coperto da una coltre di fumo. Tra i cittadini si è diffuso l’allarme e anche il sindaco Andrea Cassani è intervenuto sui social per consigliare di restare in casa e chiudere le finestre fino a quando non sarebbe stato chiaro l’origine dell’odore acre. La causa è stata un incendio in una fabbrica del quartiere di Cedrate. Le fiamme hanno interessato il filtro a carboni attivi di un essicatore, che si sarebbe surriscaldato nella notte: l’apparecchiatura si trova all’esterno di uno dei padiglioni principali della fabbrica, che produce tessuto non tessuto. In poche ore l’incendio è stato messo sotto controllo e l’allarme è rientrato.

C’è anche l’ospedale Del Ponte e l’equipe del professor Fabio Ghezzi tra i 9 enti di ricerca finanziati dal Ministero della Salute sull’endometriosi. Il primario di ostetricia e ginecologia di Varese, docente dell’Università dell’insubria ha ottenuto un importante finanziamento ( circa 185.000 euro) per studiare come questa malattia incida sulla percezione del dolore: «L’endometriosi provoca sensazioni dolorose non solo nella zona pelvica, ma interessa anche altri distretti come, per esempio, quello polmonare – ha spiegato il professor Ghezzi. Nel nostro studio utilizzeremo la risonanza magnetica per evidenziare quali aree del cervello si attivano davanti al dolore e se siano differenti prima e dopo il trattamento della patologia».

Claudio Chiappucci sul podio della grande classica di primavera. Non siamo però tornati al 1991 quando il Diablo di Uboldo vinse la Milano-Sanremo in maglia Carrera: più modestamente parliamo della Varese-Angera, gara che apre il calendario della categoria Allievi e che ha accanto una prova per i corridori Master. Chiappucci, che ha 59 anni, ha vinto nella sua classe di età mentre la prova amatoriale è stata conquistata da Federico Vilella.

La gara giovanile invece è andata a Giuseppe Bungaro, milanese del Ciclistica Biringhello di Rho, grazie a una volata eccellente con cui ha battuto Zamperini e Magazzù. Per Bungaro anche la maglia di leader del Giro della Provincia di Varese Allievi iniziato proprio con la gara di Angera.

