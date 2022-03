I delegati della Fials in presidio al Del Ponte per ottenere parcheggi gratis per il personale sanitario

I delegati Rsu ed esponenti del sindacato Fials dell’Asst Sette Laghi erano presenti questa mattina, mercoledì 23 marzo, all’interno dell’ospedale Del Ponte di Varese. Un presidio dall’alto valore simbolico: è qui che il sindacato sta portando avanti la sua battaglia più strenua in favore del diritto di parcheggiare gratuitamente per tutti i dipendenti.

Nei mesi dell’emergenza, e ancora oggi dunque, l’amministrazione comunale aveva concesso loro la possibilità di posteggiare negli spazi limitrofi al presidio in modo gratuito e continuativo. Un’eccezione che, con la fine dello stato di emergenza, verrà meno. Ieri il delegato Fials Francesco Tucci ha incontrato il consigliere comunale della Lega Emanuele Monti che ha assicurato interessamento e si è detto pronto a sollevare la questione con una lettera al sindaco.

Il tema, che ricorre soprattutto quando si tratta di elezioni sindacali o amministrative, mette al centro il grande problema della fruibilità dell’area attorno all’ospedale pediatrico e della donna a Varese.

Una versione del progetto di costruzione del Padiglione Michelangelo riportava anche un autosilo interrato. La proposta poi venne scartata per l’eccessivo costo. Oggi, con il progetto del terzo lotto, ritorna la possibilità di individuare un’area di posteggio all’interno dell’ospedale per una cinquantina di vetture: posti che sarebbero sufficienti almeno a coprire i turni più disagevoli, quelli notturni. In attesa della costruzione del nuovo lotto, la Fials chiede la proroga del provvedimento di concessione del comune al libero archeggio per i dipedenti. La proroga dovrebbe durare un anno ma, dai progetti del terzo lotto, non dovrebbe essere sufficiente.

Il tema, lo ripetiamo, è delicato perchè va a innescare una contrapposizione con i diritti dei residenti della zona ad avere parcheggi con una rotazione maggiore e non bloccati per interi turni di lavoro.

Nel parcheggio di via Bixio sono stati individuati circa 80 parcheggi a prezzo calmierato per il personale sanitario mentre una convenzione siglata ad hoc dall’ordine professionale degli infermieri con la proprietà dovrebbe attivare un ulteriore canale preferenziale per gli iscritti all’OPI. Se il Comune di Varese non darà ulteriori concessioni, il sindacato cercherà una via alternativa per arrivare a n confronto diretto con la proprietà del parcheggio.

Ugualmente, in Viale Monte Rosa si potrebbe chiedere un accordo alla Provincia per l’utilizzo a prezzi calmierati del posteggio di via Daverio. Anche in questo caso, però, la prima richiesta è al Comune perchè proroghi di un altro anno il diritto a posteggiare liberamente per chi è impiegato negli ambulatori che presto diventeranno la casa della comunità.