Democrazia e futuro, al De Filippi di Varese i giovani incontrano il consiglio regionale

«Quale futuro attenderà i giovani dopo la ripartenza?» Prosegue il viaggio itinerante promosso dal Consiglio regionale della Lombardia che venerdì 25 marzo, ore 10:30, farà tappa a Varese per un incontro incentrato sui giovani e sulle loro aspettative professionali e di vita.

L’Istituto Alberghiero De Filippi ospiterà infatti la sesta tappa de “I giovani incontrano le istituzioni: sogni e bisogni tra democrazia e partecipazione”. A dialogare con le istituzioni più di duecento gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado del Varesotto presenti all’iniziativa, a cui si aggiungeranno altri trecento collegati da remoto.

Oltre ai consiglieri regionali del territorio, saranno presenti tre giovani amministratori comunali individuati attraverso la Consulta Anci Giovani nelle vesti di “testimonial” di impegno istituzionale: Martina Barcaro (Consigliera Comunale di Somma Lombardo), Susanna Croci (Assessora al Bilancio di Venegono Superiore) e Maria Paola Cocchiere (Consigliera Comunale di Varese). Interverrà anche Thomas Pirri, volontario della Protezione Civile che porterà la testimonianza di un giovane impegnato nel sociale. Con loro i ragazzi potranno interagire anche virtualmente sui social media partecipando al “sondaggio live” che consentirà di dialogare in diretta, alimentando ulteriormente il dibattito in sala.

«L’obiettivo è aprire un canale di dialogo diretto con gli studenti – sottolinea il Presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi. Vogliamo confrontarci con loro sul contributo e l’impegno che possono mettere a disposizione per la crescita e lo sviluppo della loro comunità. Energia e passione, queste sono le ‘armi’ che i giovani hanno per affrontare il mondo. Agli adulti, alle Istituzioni e alla scuola spetta il compito di ascoltarli e aiutarli ad assumersi le loro responsabilità fino in fondo. Solo così il Paese e la nostra Regione potranno ripartire e i ragazzi potranno costruire il loro futuro».