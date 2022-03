Derby al Forum: l’Openjobmetis sfida una Milano esaltata dalla rimonta in Eurolega

Di nuovo senza Marcus Keene e con Siim-Sander Vene in condizioni precarie a causa (ora tocca a lui) dell’influenza di stagione che ha già colpito mezza squadra. La “bacchetta magica” di Johan Roijakkers è chiamata a un incantesimo davvero potente per permettere alla Openjobmetis di vincere un derby – quello di Assago, sabato 26 marzo alle 18,15 – dal pronostico all’apparenza chiuso a favore dei padroni di casa dell’Olimpia Milano.

La sfida tra le due biancorosse lombarde è arrivata al capitolo numero 185 e arriva in un momento particolare della stagione: la AX Armani di Ettore Messina torna a calcare il parquet della Serie A dopo la sconfitta sul campo di Brescia che ha riavvicinato proprio la Germani alla vetta e permesso alla Virtus di appaiare in testa Datome e compagni. Anche Varese si presenta ad Assago reduce da un KO, la prima “vera battuta d’arresto” dell’era Roijakkers (quella precedente con la stessa Segafredo era stata rocambolesca e arrivata con un tiro sbagliato a fil di sirena) contro una Pesaro indigesta alla Openjobmetis. Uno stop che costringe De Nicolao e soci a non abbassare la guardia su quanto accade sul fondo della classifica.

In settimana l’Olimpia si è però riscattata andando a vincere in rimonta a Istanbul, sponda Efes, contro i campioni in carica dell’Eurolega, un successo (77-83, Datome 14) che ha permesso alla squadra di Messina di reagire al rovescio precedente di Tel Aviv e di riprendere la terza posizione nella graduatoria del massimo torneo continentale (nel computo non ci sono più il Cska e le altre russe). Dando anche una gran prova di solidità in una ripresa da zero palle perse, con il Chacho Rodriguez a menare le danze. E quindi, come può la OJM pensare di centrare un’impresa nel pomeriggio del sabato di Assago?

«Mettendo comunque in campo tutta l’energia possibile e la consapevolezza di ciò che siamo diventati in questi tre mesi» avvisa capitan Giancarlo Ferrero, tornato abile e arruolato dopo che la febbre a oltre 39 lo aveva tenuto a casa in occasione del match con la Carpegna Prosciutto. «E poi non dimentichiamoci dell’anno scorso quando a sorpresa sbancammo il Forum, due punti che poi furono decisivi per la classifica finale e la salvezza». Di quel match risolto da un canestro-e-fallo di Ruzzier e dal successivo errore di Datome parla anche Luis Scola in una simpatica intervista doppia con Gianmarco Pozzecco realizzata dall’Ansa (la trovate nella nostra DirettaVN: in basso il link). L’attuale gm varesino e il vice di Messina sono due “ex di turno” di altissimo profilo, mentre non sarà in campo il giocatore passato pochi mesi fa in dal Sacro Monte alla Madonnina, Trey Kell, nuovamente infortunato alla tibia che gli fece saltare le primissime partite stagionali.

Messina terrà coperte le carte fino all’ultimo: con una rosa molto ampia potrà scegliere i giocatori per affrontare Varese “pescandoli” da un mazzo ricchissimo di qualità. E dopo aver lasciato due punti a Brescia non ha alcune intenzione di affrontare una squadra imprevedibile come la Openjobmetis senza le dovute cautele (ma, certo, l’assenza di Keene facilita il compito, proprio per le caratteristiche particolari del folletto texano). I biancorossi bosini invece, con gli uomini contati, proveranno a mettere in campo rapidità e non avranno troppe pressioni, sapendo di avere poco da perdere. Roijakkers ha deciso di svolgere la rifinitura di tiro direttamente alla Enerxenia Arena, così la squadra lascerà Masnago nel primo pomeriggio per presentarsi direttamente nell’arena alle porte Sud della metropoli. Un altro segnale di leggerezza per dare l’assalto a una partita dal tasso di difficoltà elevatissimo. Ma per questo ancor più intrigante.

DIRETTAVN

La partita del Forum sarà raccontata, azione per azione, da VareseNews attraverso un liveblog già attivo dal venerdì pomeriggio con notizie, statistiche, curiosità. I lettori possono intervenire scrivendo nello spazio commenti o usando l’hashtag #direttavn su Twitter e Instagram. Il live è offerto da Confident e Nicora Azzate; per collegarsi è sufficiente CLICCARE QUI.