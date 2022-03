Il Derthona sfida il Varese per il terzo posto, biancorossi chiamati a reagire

È un periodo complicato per il Varese, che nelle ultime uscite ha perso punti e sicurezza, perdendo terreno da Novara a Sanremese e vedendo ora in bilico anche la terza piazza. A contendere il podio ai biancorossi c’è anche il Derthona, che domenica 27 marzo (ore 15.00, occhio al cambio dell’ora nella notte) sarà l’avversario di turno al “Franco Ossola” per uno scontro diretto che può valere tanto nella corsa ai playoff.

«Cerchiamo di parlare poco e fare i fatti – la voce di mister Ezio Rossi -. Le parole in periodi come questo non servono, serve invece lavorare e correggere i propri errori. Cercherò di mettere in campo la squadra più da battaglia possibile. È uno scontro importante ma non determinante, ci sono ancora tanti punti in palio e sappiamo il peso di questa partita».

Tornerà alla difesa a 3 il Varese, che dovrà fare a meno degli infortunati Parpinel e Disabato, del febbricitante Gazo e dello squalificato Mamah. Tornerà invece dopo due turni di stop D’Orazio, al quale verrà affidato il centrocampo. Marcaletti farà il terzo di difesa con Mapelli e Monticone a completare il reparto. Davanti ci sono più carte da giocare, sperando che per una volta gli attaccanti possano essere un fattore positivo in casa biancorossa.

«Cerco di dare delle sicurezze ai ragazzi – spiega l’allenatore biancorosso -, anche nelle prestazioni non positive la difesa ha comunque fatto bene. La pericolosità del Derthona è soprattutto negli esterni e nelle mezzali, che secondo me sono tra i più forti del campionato. È una squadra esperta con elementi che hanno fatto categorie superiori».

Sarà quindi uno scontro che per il Varese vale tanto, per la classifica ma anche e soprattutto per dare una risposta – a sé e ai tifosi – dopo due prove negative. Il campo dirà se la squadra ha i valori e gli attributi che ora servono, da domenica alla fine della stagione.

DIRETTAVN – Il racconto della gara è già iniziato sul nostro liveblog (GUARDA QUI). Potrete seguire come sempre la gara azione per azione commentando e interagendo con l’hashtag #DirettaVn sui social.