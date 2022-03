Diede tranquillanti al figlio, confermata la pena di tre anni alla madre di Gavirate

Difficile conciliare tempi di famiglia con quelli di lavoro. Se poi una donna rimane sola, con un figlio da tirare grande, gli ostacoli aumentano anche se non è possibile fornire questa difficoltà nel “menage“ familiare per giustificare la somministrazione di sonniferi al figlio per uscire di casa a lavorare.

Il caso era venuto alla luce tre anni fa a Gavirate quando una donna che di professione fa la badante, di origini polacche, venne denunciata dalla polizia locale col sospetto di aver somministrato delle gocce al figlio, allora 10 anni, per assicurarsi che il bimbo dormisse in sua assenza, appunto nei momenti di lavoro. Fu l’ex compagno, insospettito da alcuni comportamenti, a segnalare il fatto alle autorità. Nel 2019 il tribunale di varese condannò la madre a tre anni, sentenza confermata ieri in appello a Milano.