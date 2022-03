I docenti “locali” delle Scuole europee manifestano a Bruxelles: assemblea sindacale anche a Varese

Una manifestazione a Bruxelles con 300 dimostranti e un’assemblea sindacale ( la prima della storia) nella sede di Varese. Continua la battaglia sindacale dei docenti distaccati della Scuola europea il cui destino appare segnato.

La lunga tradizione di affidare a professori del posto una parte degli incarichi di docenza pare interrompersi bruscamente quest’anno, davanti a una politica di maggior coinvolgimento degli stati membri nel reclutamento del corpo docente. La questione ha soprattutto natura economica: il personale “inviato” dai singoli paesi membri è a carico dello stesso stato mentre quelli assunti tra i professionisti del luogo sono pagati con il bilancio della scuola. Da qui la stretta decisa a livello centrale e che, anche a Varese, mette in discussione contratti anche di lunga durata ( 20 o 25 anni) per l’arrivo di aventi diritto in distacco dal proprio paese di origine.

Il problema, quindi, investe l’intera rete di Scuole europee e i dimostranti riuniti a Bruxelles hanno chiesto che la legislazione da applicare ai contratti sia quella del paese dove viene svolto il lavoro mentre oggi, invece, sono sottoposti alla convenzione apposita legata all’European School System. Richieste anche maggiori tutele sindacali, una rappresentanza che possa portare la voce dei lavoratori ai tavoli di discussione.

Il rischio, sottolineano i docenti impegnati nella battaglia sindacale, è anche di tipo didattico per la mancanza di garanzie di continuità davanti alla mancanza di garanzie di stabilità contrattuale.

Il nodo della questione è proprio sul contratto che lega questi docenti locali alla scuola: assunti a tempo indeterminato, ogni anno rinnovano la propria posizione in base alle disponibilità orarie nel monte ore globale. L’aumento di insegnanti che arriveranno dai paesi membri riduce considerevolmente le disponibilità per quelli locali.

A Varese, i lavoratori si troveranno in assemblea sindacale nel pomeriggio di oggi, giovedì 31 marzo, a partire dalle 14.30.