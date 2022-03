Domenica 10 aprile, Festa al Castello Visconti di Somma Lombardo

L’evento promette incanto e meraviglia a tutti i visitatori che nella cornice del Castello Visconti di Somma Lombardo saranno accolti dall’atmosfera colorata e unica che gli artigiani sanno trasmettere. Un’occasione per trascorrere una piacevole domenica con la famiglia e gli amici tra natura e cultura, in un’atmosfera di relax e festa

Dopo ben due edizioni rimandate in estate causa pandemia, domenica 10 aprile a Somma Lombardo arriva la decima edizione della Festa al Castello Visconti, uno dei mercatini di artigianato più apprezzati della provincia di Varese.

L’evento promette incanto e meraviglia a tutti i visitatori che nella cornice del Castello Visconti di Somma Lombardo saranno accolti dall’atmosfera colorata e unica che gli artigiani sanno trasmettere. Un’occasione per trascorrere una piacevole domenica con la famiglia e gli amici tra natura e cultura, in un’atmosfera di relax e festa.

La giornata si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti covid con distanziamento tra i banchi espositivi e percorso di visita quasi completamente all’aperto. Le mascherine dovranno essere sempre indossate e su ogni banco sarà disponibile gel igienizzante. L’ingresso all’area espositiva verrà controllato per evitare assembramenti. Salvo nuove indicazioni governative, sarà necessario esibire il proprio green pass per accedere all’evento.

Il percorso di visita si snoderà anche nel meraviglioso parco interno del Castello, dove troverete una grande iniziativa per celebrare l’importante anniversario.

L’ingresso è da Piazza Visconti, lungo il viale che costeggia il fossato del Castello; il percorso di visita proseguirà verso l’interno del Castello al piano terra, tra cortile, porticato e salette, per poi proseguire nello splendido parco, un’oasi di verde e bellissimi scorci, conosciuto solo a pochi, con uscita consigliata su Via Visconti.

Tra le bancarelle, tanto artigianato italiano, con espositori accuratamente selezionati, per un’esperienza di visita originale e studiata nel minimo dettaglio. Creazioni uniche artigianali di abbigliamento, accessori per la casa e la persona, gioielli, disegni e dipinti, oggettistica, manufatti in legno, ceramica, cucito, fiori, libri e molto altro vi lasceranno piacevolmente colpiti per l’originalità e l’unicità delle proposte. Immancabile l’Angolo del gusto, dove sarà possibile trovare golosissimi punti ristoro e banchi proporranno specialità alimentari tipiche di alcune regioni d’Italia.

Visite guidata al Castello Visconti

Le visite sono in programma dalle 10 alle 18, con ultimo ingresso alle ore 17 e per partecipare è necessario prenotarsi al numero 366 7507462 o scrivendo a castellovisconti@libero.it. Il costo del biglietto, che dovrà essere corrisposto direttamente alle casse di ingresso del Castello, è di euro 10.00 intero, euro 15.00 famiglia, euro 8.00 ridotto soci FAI e Touring.

… per i bambini

Per celebrare il decimo anniversario insieme a tutti i bambini, “La casa di mago Merlino O.D.V.”, accoglierà i più piccoli e le loro famiglie nel parco del Castello e li accompagneranno in uno speciale viaggio nel tempo grazie al laboratorio artistico “Una giornata tra arte e divertimento“, con laboratori manuali e mostra di abiti storici e banco dello speziale medievale.

Laboratori artistici

A partire dai 6 anni

Richiesto un contributo di 3 euro

Orari

10.00 – 11.30 gruppo di 10 bambini

11.30 – 12.45 gruppo di 10 bambini

14.00 – 15,30 gruppo di 10 bambini

15.30 – 17.00 gruppo di 10 bambini

17.00 – 18.15 gruppo di 10 bambini

Percorso storico e laboratorio

Preistoria (Incisione su pietra /ciotola di bronzo)

Gli Egizi (piramide con geroglifici)

I Greci (Vaso di terracotta)

I Romani (Sandali – corona dall’alloro)

Arte Bizantina (Mosaici di carta)

Il Gotico (Vetrate Colorate)

Il Quattrocento (Ghirlanda di fiori)

Il Cinquecento (Foto nei quadri)

La mostra storica ‘400-‘500

A fine percorso i bambini potranno ammirare:

ricostruzione di un banco da sarto, con esposizione di abiti maschili e femminili del ducato Sforzesco, acconciature e accessori.

banco di uno speziale medievale per odorare e riconoscere le erbe e spezie.

Tavolo tattile per “toccare” con mano ferro, stoffe, cuoio

È necessaria la prenotazione scrivendo all’indirizzo casadimagomerlino@libero.it o chiamando i numeri 345488545 o 3336805406 o cliccando qui

L’ingresso al mercatino sarà gratuito in tutti gli spazi espositivi dalle ore 10.00 alle ore 18.30

Ricordiamo che per accedere al parco è necessario scendere una rampa di scale. Le persone con ridotte o impedite facoltà motorie, potranno uscire dall’ingresso e accedere al Parco da Via Visconti.

Si ringraziano Malpensa Meetings organizzatore dell’evento, la Fondazione Visconti, l’associazione La Casa di Mago Merlino ODV, il Comune di Somma Lombardo che patrocina la manifestazione, la Polizia Locale di Somma Lombardo, i Guardiafuochi del distaccamento di Castellanza, che gestiranno il servizio di sicurezza della manifestazione.

Si ringrazia lo sponsor dell’evento, LAVAZZA. Il Personal shopper della Provincia di Varese sarà presente per farvi degustare il loro caffè e farvi scoprire le loro macchine (Tel. 3928918806).

Si ringrazia il fotografo ufficiale della manifestazione, Enrico Pezzaldi Photographer.

Rimanete aggiornati sulle pagine social dell’evento Facebook e Instagram

Per maggiori informazioni potete scrivere all’indirizzo fiera.artigiani@gmail.com