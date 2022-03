Domenica la notte degli Oscar, tra Sorrentino e l’attesa per Zelensky

Domenica ci sarà la tanto attesa Notte degli Oscar. Non solo per per la possibilità che l’italiano È stata la mano di Dio possa far vincere il suo secondo Oscar al regista Paolo Sorrentino, ma anche perché la cerimonia delle star del cinema mondiale potrebbe diventare anche un ulteriore palcoscenico per dare visibilità alla questione della guerra in Ucraina.

Molti attori e personalità dello spettacolo si sono schierate apertamente, ma nelle ultime ore si pensa possa esserci anche un intervento in diretta di Volodymyr Zelensky, presidente dell’Ucraina ed ex attore. La cerimonia degli Oscar ha sempre cercato di essere apolitica, ma le questioni mondiali, politiche e civili, sono spesso entrate nei discorsi degli artisti. Questo intervento potrebbe essere significativo a livello di sensibilizzazione, perché lo spettacolo potrebbe anche arrivare ad avere quasi un miliardo di spettatori in tutto il mondo (seppur in calo nelle ultime edizioni).

Anche l’attrice di origini ucraine Mila Kunis, che insieme al marito Ashton Kutcher ha raccolto 35 milioni di dollari per i rifugiati ucraini, potrebbe fare una dichiarazione politica durante la manifestazione.

A livello di film, il favorito sembra essere Il potere del cane di Jan Campion che potrebbe portare a casa anche le statuette per film, regista e attori non protagonisti. Mentre per gli attori protagonisti sembra scontata la vittoria dei Will Smith che interpreta il padre delle sorelle Williams, mentre è più incerta la previsione sul versante femminile, tra Nicole Kidman e Kirstin Stewart.

L’Italia concorre con È stata la mano di Dio come Miglior Film Internazionale, ma sebbene sia tra i favoriti sembra che abbia molte più possibilità il film Drive My Car. Stessa sorte per l’italiano Enrico Casarosa, regista del film di animazione Luca, realizzato dalla Disney che però non è tra i favoriti. Ma per entrambi non è detta l’ultima parola e le sorprese alla Notte degli Oscar non sono mai mancate.