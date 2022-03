Don Giuseppe è a Busto Arsizio coi bambini salvati in Ucraina: “Ne mancano altri bloccati a Kiev”

Ha il volto stanco, le occhiaie coperte da occhiali da sole e una barba di tre giorni ma don Giuseppe Tedesco è arrivato finalmente a Busto Arsizio con il suo carico di speranza: «Sono bambini e adolescenti della zona di Chernobyl e una mamma con un bambino della zona di Kiev che è riuscita a scappare grazie alla fortuna di avere una macchina con cui spostarsi – racconta don Giuseppe a proposito della donna ma aggiunge -. Gli altri nostri ragazzi rimasti nei dintorni della capitale non sono riusciti a scappare perchè la città è circondata dai russi e la ferrovia è interrotta».

Non ha tempo di sorridere don Giuseppe e forse neanche di dormire perchè c’è la preoccupazione, più volte ribadita nella nostra intervista, per quei ragazzi che sono ancora in Ucraina: «Non sarò sereno fino a quando non li avrò tutti qui». I bambini e i ragazzi fanno tutti parte del programma di soggiorni estivi organizzati dall’associazione Noi con Voi Odv di Samarate.

Questa sera riceverà la visita del presidente della Regione Attilio Fontana che desidera ringraziarlo per l’azione “eroica” che ha portato a termine e per annunciare l’ok all’utilizzo della casa di don Lolo per ospitare i profughi ucraini.