Donna cade a Cuvio dal motorino, la soccorrono carabinieri e 118

Una donna di 69 anni è finita al pronto soccorso in codice verde questa mattina, venerdì 25 marzo a Cuvio in via Maggi.

La donna si è fatta male cadendo con suo motorino, urtando probabilmente il marciapiede e lamentando forti contusioni.

Il fatto è avvenuto attorno alle 9.30 e fra i primi a soccorrerla i carabinieri della stazione di Cuvio oltre al 118 intervenuto con un’ambulanza della croce rossa italiana di Gavirate. Oltre ai militari sul posto anche la polizia locale di Cuvio.