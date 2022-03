Doppio blackout per la Pro Patria: la Pro Vercelli cala il poker

Servivano fuoco e coraggio ma è arrivata solo una flebile scintilla: a Vercelli la Pro Patria si fa rimontare in 120 secondi e poi naufraga nel secondo tempo. Esordio da dimenticare per il nuovo capoallenatore Massimo Sala, illusosi, come molti sostenitori della squadra di Busto Arsizio, che la squadra avesse la forza per reagire dopo l’esonero di Prina.

La partita si era infatti subito messo in discesa per la Pro Patria, in vantaggio dopo appena due minuti grazie a una rete di Piu. Il quinto gol stagionale dell’attaccante, il secondo consecutivo, sembrava voler segnare da subito un’inversione di rotta per i biancoblu. Ma la carica emotiva dei tigrotti dura appena una mezzora, il tempo utile alla Pro Vercelli di riassettarsi dopo un avvio shock: tra il 30′ e il 32′ la Pro Vercelli realizza un 1-2 micidiale grazie a Macchioni da calcio d’angolo e un colpo da maestro di Comi, invertendo in una manciata di secondi il destino del match.

Inutile nella ripresa il triplice cambio sperimentato da Sala per riagguantare la partita: Castelli, Fietta e Parker si uniscono alla lotta ma il loro ingresso in campo combacia con un altro 1-2 micidiale: questa volta, tra il 70′ e il 75′, sono i due esterni Bruzzaniti e Crialese ad andare a rete, entrambi con due gol da fuori area. Se alla Pro Patria il primo blackout era costato la rimonta, il secondo infligge una delle peggiori sconfitte stagionali, che diventano così undici. E punti di scarto sul terzetto ultimo in classifica Giana, Seregno, Legnago è di appena tre punti.

