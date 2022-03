Il dramma di Luana, il bilancio di Sea e i trent’anni del 118 nel podcast del 25 marzo

Le principali notizie di venerdì 25 marzo nel podcast quotidiano di VareseNews

Voleva punirmi. Ripeteva che non gli avrei più fatto vedere Giada e Alessio, ma non è vero» queste le parole riportate ai carabinieri da Luana, madre dei piccoli Alessio e Giada uccisi nel sonno dal padre Andrea Rossin a Mesenzana. I carabinieri sono impegnati a definire il quadro di un dramma scoppiato, pare, all’improvviso. Contro la coppia non è stato trovato alcun precedente. I militari hanno invece acquisito le cartelle cliniche stilate dai medici della psichiatria di Cittiglio relative al periodo di ricovero del Rossin

È stato approvato dal 99% dei lavoratori di Cassinetta di Biandronno l’accordo sottoscritto da Whirlpool con i sindacati dei metalmeccanici, Fiom, Fim e Uilm, che ha portato all’assunzione a tempo indeterminato di 180 lavoratori somministrati dalle agenzie di lavoro. Nel documento si fa riferimento anche al trend di crescita della multinazionale americana che si assesta a un +9% rispetto al 2021 e una previsione di 2 milioni e 400 mila pezzi.

«Segnali di ripresa», nel bilancio 2021 di Sea, la società degli aeroporti di Milano, gli scali di Malpensa e Linate. La società però ha chiuso l’esercizio dello scorso anno ancora con una perdita di 75 milioni di euro. Perché si parla di ripresa? Il dato va letto in termini relativi: il traffico e i ricavi sono ancora ben sotto l’epoca pre-Covid, ma in miglioramento rispetto al 2020, anno orribile per l’aviazione civile di tutto il mondo, a causa della pandemia. Da Malpensa e Linate sono passati 13,9 milioni di passeggeri, in aumento del 46,9% rispetto al 2020, mentre il fatturato è salito del 31.9%.

Il risultato netto d’esercizio è ancora ampiamente negativo: 75,1 milioni di euro. , comunque meno drammatico rispetto al 2020, quando Sea aveva perso 128,6 milioni di euro. In ogni caso gli aeroporti sono ancora ben lontani dal tornare ad essere fonte di guadagno per il Comune di Milano, azionista di riferimento

Varese ha ospitato la sesta tappa del viaggio itinerante promosso dal Consiglio regionale intitolato “I giovani incontrano le istituzioni: sogni e bisogni tra democrazia e partecipazione”. A dialogare con le istituzioni circa duecento studenti provenienti dal liceo Classico Cairoli, dal liceo scientifico Ferraris e dall’Istituto De Filippi mentre altri 300 ragazzi erano collegati da remoto. Sul palco il presidente e la vicepresidente del consiglio regionale lombardo, Alessandro Fermi e Francesca Brianza e i due consiglieri regionali varesini Samuele Astuti e Giacomo Cosentino.

Sabaudia rinuncia a ospitare gli Europei U19 di canottaggio in programma i prossimi 21 e 22 maggio e la Federazione avrebbe chiesto aiuto a Varese. Dopo la rinuncia del comune laziale colpito dalle inchieste legate anche agli eventi remieri, toccherebbe alla Schiranna, dove a luglio sono già in programma i Mondiali delle due massime categorie giovanili (under 19 e under 23), organizzarsi per raddoppiare il suo impegno. Nei prossimi giorni si dovrebbe sciogliere ogni riserva.

Anticipo di campionato con derby per la Openjobmetis Varese che sarà impegnata sabato al Mediolanum Forum di Assago contro la AX Armani Exchange Milano. Palla a due alle ore 18,15 per una delle classicissime del basket italiano, anche se il pronostico è ampiamente favorevole all’Olimpia padrona di casa. Non solo per via del budget faraonico – e conseguente tasso tecnico – a disposizione di Ettore Messina, ma anche per i problemi fisici che stanno complicando la vigilia della Varese di Roijakkers. Marcus Keene, già assente contro Pesaro, sarà ancora fuori dai giochi per la distorsione alla caviglia, e si spera che a inizio settimana prossima possa tornare a lavorare. Siim-Sander Vene invece ci sarà ma la sua settimana è stata caratterizzata dall’influenza. Milano arriva al match dopo una grande vittoria a Istanbul contro l’Efes Pilsen di Bryant Dunston: vedremo se l’euforia per il successo contro i detentori dell’Eurolega farà da ulteriore spinta per l’Olimpia o se Datome e compagni pagheranno dazio sul piano fisico. La partita del Forum sarà come sempre raccontata con un liveblog dal nostro giornale.

Si festeggia sabato 26 marzo ai Giardini esperti il 30esimo compleanno del 118. A Varese, la centrale del soccorso sanitario è operativa dal 1997: in 25 anni sono state introdotte molte novità. Dalla centrale provinciale con sede nell’ospedale di Varese è diventata un’agenzia regionale che coordina un servizio diffuso in tutta la regione.

Potete ascoltare il podcast sulle piattaforme Spreaker e Spotify