Due condanne e 19 messe alla prova per i minorenni della rissa di Gallarate

Si chiude anche per i 22 minorenni che parteciparono alla maxi-rissa di gennaio a Gallarate in largo Camussi, il processo davanti al giudice per l’udienza preliminare del Tribunale dei Minori di Milano.

Diciannove hanno sono stati ammessi alla messa alla prova per la durata di un anno mentre per due di loro sono state decise condanne di 7 e 10 mesi mentre per uno di loro è intervenuto il perdono giudiziale (istituto giuridico previsto solo per i minori. Si chiama così perché il giudice, anche se accerta che il minore ha commesso il reato, lo assolve con sentenza irrevocabile).

A novembre il Tribunale di Busto Arsizio aveva, invece, ratificato i patteggiamenti e le messe alla prova per gli adulti del gruppo. La vicenda fece molto rumore per il numero di ragazzi coinvolti e per le dinamiche che spinsero due gruppi di giovani (una fazione di Malnate e l’altra di Cassano Magnago) a scontrarsi per le vie della città dei due galli con mazze, bottiglie e catene.

Gli scontri tra questi gruppi di adolescenti, aizzati da qualche maggiorenne, si erano intensificati in quel periodo nonostante le restrizioni a causa della pandemia. La rissa – già avviata – era stata poi arrestata grazie alla prontezza della Polizia Locale di Gallarate, subito coadiuvata da Polizia di Stato e Carabinieri. Un ragazzo era rimasto ferito e aveva dovuto ricorrere a cure mediche.