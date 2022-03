Due incidenti stradali a Bisuschio: elisoccorso, ambulanze e vigili del fuoco in azione

Due incidenti stradali in poco meno di mezz’ora hanno portato questa mattina a Bisuschio un notevole numero di mezzi di soccorso. Entrambi hanno visto coinvolti un’auto e una moto.

Galleria fotografica Bisuschio - Due incidenti stradali 3 di 3

Il primo incidente è avvenuto alle 10.50 in via Roma, altezza del civico 56, dove una vettura e una moto si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento. A terra il motociclista, un uomo di 37 anni. Soccorso dagli operatori della Croce Rossa è stato poi trasportato in codice verde all’ospedale di Varese per accertamenti.

Più grave il secondo incidente, che si è verificato poco prima delle 11.20 sulla provinciale, in via Mazzini. Anche in questo caso nella collisione tra l’auto e la moto ad avere la peggio è stato il motociclista, un uomo di 52 anni che è stato portato all’ospedale di circolo di Varese con l’elisoccorso e ricoverato in codice giallo.

Sul posto degli incidenti, insieme ai soccorritori, hanno peprato i Vigili del fuoco e i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi dei due sinistri.