Due nuove sezioni provinciali per la Camera Condominiale Varese

Camera Condominiale Varese annuncia l’apertura di due nuove sedi territoriali, quali arterie della sede centrale, affidate a due amministratori di lungo corso: il dottor Daniele di Pasqua ed il dottor Matteo Totti.

«Abbiamo ritenuto necessario questo passo, anche alla luce della crescita di Camera Condominiale Varese, che in meno di 12 mesi ha fatto passo da gigante, facendo accordi con le più importanti società (ultima in ordine cronologico Alfa srl, ndr), donando borse di studio a giovani dell’istituto Stein di Gavirate e, a seguito del grande successo di “Benvenuti in condominio”, la serie televisiva dedicata alle problematiche quotidiane dei condomini e che presto inaugurerà la seconda serie, Ci sembrava organizzativamente corretto essere sul territorio in maniera capillare». Queste la dichiarazione di Andrea Leta, Direttore Generale di Camera Condominiale Varese «Abbiamo affidato questa prima sfida a due colleghi: il dottor Di Pasqua, amministratore di lungo corso competente e preparato, e il dottor Totti, giovane ed intraprendente, convinti che un filo diretto con il territorio di una Provincia così ampia come la nostra, sia indispensabile».

Daniele Di Pasqua, referente della sede territoriale di Luino spiega: «Apriamo anche su Luino come delegazione territoriale. Vogliano essere i primi a fornire un servizio di qualità e vicinanza ai condomini nell’affrontare passo dopo passo il cambiamenti e le nuove sfide che l’era post covid ci riserverà nei prossimi anni». Continua spiegando perché Luino è una delle prime delegazioni ad aprire una sua sede: «Fondamentale una delegazione a Luino, piccolo comune turistico, che presenta delle peculiarità, come il fenomeno del frontalierato e i continui cambi di condomini, le continue vendite, i numerosi turisti anche stranieri, che devono affrontare le nuove regole e si trovano nella necessità di avere un punto di riferimento . Infine anche la presenza di numerosi persone anziane e magari poco pratiche con la tecnologia e che preferiscono un rapporto diretto e una grande attenzione alle loro esigenze».

Gli fa eco Matteo Totti, referente della sede di Gallarate: «Sono veramente orgoglioso di aver ricevuto questa nomina. Per me rappresenta sia un riconoscimento per tutti gli sforzi personali che ho compiuto in questi anni, sia un motivo di ulteriore crescita professionale. Ringrazio in particolare Andrea Leta e Gianluca Carullo per la fiducia accordatami e per essere sempre un punto di riferimento. Farò del mio meglio per fornire all’associazione un contributo quanto più utile e significativo, in questa nuova sede territoriale di Gallarate».

Gli orari delle nuove sedi sono consultabili sul sito www.cameracondominialevarese.it