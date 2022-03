Due romanzi per crescere onesti, pronti a cambiare il mondo

Il colore delle copertine dei libri di oggi non è casuale, lo avrete intuito cari lettori.

Il cuore spezzato per l’inizio di una guerra che nessuno vuole.

Ho pensato a due romanzi intensi, rivolti ai ragazzi che mi auguro riescano a costruire un mondo migliore di questo.

Cose da non fare se diventi invisibile

Cose da non fare se diventi invisibile, di Ross Welford per HarperCollins Italia è una lettura frizzante, divertente ma con un messaggio chiaro: per riuscire a crescere bisogna guardarsi dentro ed essere onesti con se stessi.

Ethel mischiando medicine con la crema solare diventa invisibile.

All’inizio è divertente, poi però per reggere il gioco comincia a raccontare bugie sempre più grosse dalle quali riuscirà a liberarsi se smetterà di ingannare se stessa.

di Ross Welford

HarperCollins Italia editore – 16 euro

Respiro solo se tu

Il secondo romanzo che ho scelto è edito da De Agostini, scritto da Jennifer Niven.

Respiro solo se tu è per ragazzi un po’ più grandi e parla proprio di quel periodo della vita in cui decidi se crescere o rimanere bambino.

Un libro delle prime volte, dove bisogna imparare a rischiare ed essere pronti a ricominciare.