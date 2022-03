Effetto guerra, si svuotano gli scaffali dei beni di prima necessità in provincia

Il timore della guerra svuota gli scaffali di diversi supermercati della provincia: sono parecchie infatti le segnalazioni dei lettori che in punti diversi del varesotto segnalano i “buchi” di assortimento nei supermercati. A mancare sono soprattutto i beni di prima necessità come pasta, pane, farina, zucchero.

Il fenomeno era stato segnalato in aumento nei supermercati di confine, come abbiamo scritto giorni fa, mentre ora maggiori segnalazioni vengono più dalle zone di Busto e Gallarate (che abbiamo verificato anche con alcune catene). Oggi diversi marchi hanno comunque rassicurato sulla continuità dei rifornimento: una parte degli acquisti straordinari sarebbero legate alle preoccupazioni per lo sciopero dei camionisti, peraltro stoppato dalla Commissione di garanzia sugli scioperi.