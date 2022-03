Elezioni, ferrovie turistiche e incidenti sul lavoro nel podcast del 31 marzo

strong>Le principali notizie di giovedì 31 marzo nel podcast quotidiano di VareseNews

Il Consiglio dei Ministri ha deciso che i referendum e il primo turno delle elezioni comunali si terranno il 12 giugno, mentre i ballottaggi delle comunali si terranno il 26 giugno.

A anticiparlo su Twitter è stato il deputato del Pd Stefano Ceccanti.

In provincia di Varese andranno al voto dieci comuni, dei quali solo quello di Cassano Magnago potrebbe essere coinvolto nel ballottaggio.

Oltre a Cassano Magnago, i comuni interessati sono Bardello, Besozzo, Brissago-Valtravaglia, Ferno, Galliate Lombardo, Gerenzano, Marchirolo, Sangiano e Sumirago.

Grave incidente sul lavoro nella mattina di giovedì 31 in un’azienda dell’area industriale di Gorla Minore nel quale un operaio di 42 anni ha riportato ferite tali da costringere i soccorritori a far intervenire l’elicottero di Areu.

L’incidente è avvenuto attorno all’ora di pranzo in un’azienda che lavora l’acciaio e che si affaccia sulla via Ambrogio Colombo. Da una prima ricostruzione sembra che l’uomo stesse lavorando ad un macchinario nel quale sarebbe rimasto incastrato, probabilmente con un braccio il quale ha riportato gravi lesioni.

Sul posto sono intervenuti ambulanza, automedica e l’elisoccorso che ha trasportato il ferito all’ospedale San Gerardo di Monza.

Oltre ai soccorritori sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, l’Ats Insubria e i Carabinieri della Compagnia di Saronno per risalire alle cause dell’incidente.

Nella seduta di Consiglio Comunale del 30 marzo 2022 è stato approvato a maggioranza il bilancio previsionale del comune di Varese: su 32 votanti sono stati 20 i voti favorevoli e 12 i contrari.

La discussione, che si è svolta in due giorni, ha visto la presentazione anche di 46 emendamenti (dieci dei quali però dichiarati inammissibili e perciò nemmeno discussi) e 10 ordini del giorno.

Tra i fondi approvati, ci sono cento milioni per il piano delle opere in programma tra il 2022 e il 2024, oltre 6 milioni di euro per i servizi educativi e le scuole (tra i quali vi è la conferma della misura “Nidi Gratis”), e quasi 10 milioni destinati al sociale di cui oltre 6 dedicati a persone disabili, anziani e minori.

Una decisione importante inoltre è la proroga dell’esenzione del canone unico patrimoniale (la vecchia Cosap), con l’estensione fino a giugno 2022 della gratuità dei dehors per le attività commerciali della città.

Sono infine oltre 8 milioni le risorse destinate all’area dei Lavori pubblici: di questi, quasi un milione e 400 mila euro sono per le manutenzioni stradali e le asfaltature.

La Conferenza Stato-Regioni ha dato il via libera al decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili che ha definito una lista di 26 tratte ferroviarie ad uso turistico.

Tra queste 26 è presente anche il tratto di Ferrovia Storica – ora in disuso – che dalla vecchia stazione di Malnate Olona (in località Folla), arriva al confine con la Svizzera da Valmorea.

La linea in questione è quella che attraversa il Parco della Valle del Lanza e passa parallelamente alla via naturalistica delle cave di molera di Malnate, interessata in questi mesi anche dalla stesura della striscia d’asfalto della Ti Ciclo Via , la pista ciclabile che porterà al Gaggiolo.

Otto squadre da tutta Europa con tanti talenti under 18 sotto i riflettori. Da venerdì 1 a domenica 3 aprile il palasport di Varese ospita uno dei quattro Adidas Next Gen Tournament di basket. Tornei che qualificano la squadra vincitrice alla Final Four in programma a Belgrado come contorno di quella dell’Eurolega. Tra gli accreditati almeno 20 osservatori inviati da squadre NBA oltre a molti provenienti da tutta Europa, dai club o dalle federazioni.

In campo anche la squadra della Varese Academy, il club giovanile cittadino che organizza l’intero evento su licenza proprio dell’Eurolega. I giovani biancorossi di coach Stefano Bizzozi esordiranno alle 16 di venerdì contro una selezione internazionale allenata dal leggendario Vassilis Spanoulis. Nel girone A ci sono anche Joventut Badalona e Panathinaikos, nel B invece troviamo Milano, i tedeschi di Ulm, gli spagnoli di Saragozza e i francesi dell’INSEP Parigi.

Tutte le partite sono a ingresso gratuito: venerdì e sabato si gioca dalle 10 del mattino alle 22 circa per le qualificazioni, domenica le quattro finali a partire da mezzogiorno.

Il programma completo sul nostro giornale.

Potete ascoltare il podcast sulle piattaforme Spreaker e Spotify