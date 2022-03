Elia racconta la sua impresa: in una serata ad Albizzate ripercorrerà i 7mila chilometri a piedi attraverso l’Italia

Negli spazi del circolo The Family di Albizzate Elia Origoni ha lavorato a lungo gestendo la parte tecnica dei concerti musicali. Ora, il giovane avventuriero di Besozzo, ci torna per raccontare la sua ultima, incredibile, impresa: 7mila chilometri di cammino lungo il sentiero CAI che attraversa tutta l’Italia.

Un’avventura che Elia racconterà in una serata aperta al pubblico e organizzata dall’assessorato allo sport del Comune di Albizzate e dalla cooperativa del circolo The Family giovedì 10 marzo alle ore 21, proprio all’interno degli spazi del circolo. Un’appuntamento nato anche grazie alla collaborazione della Biblioteca comunale e il patrocinio del Club Alpino Italiano (Sezioni di Gallarate e di Carnago).

Moderatori della serata saranno il giornalista Enrico Castelli e Massimo Pacchiarini, che ripercorreranno con Elia i suoi 8 mesi di cammino, accompagnati da video e immagini di questo viaggio.

Per partecipare all’evento: è necessario prenotare mandando un messaggio al numero 371 4651369.

Elia e la sua impresa

Elia Origoni, besozzese classe ’91, salito agli onori della cronaca per la sua impresa unica: percorrere in solitaria il Sentiero Italia CAI, uno dei trekking più lunghi del mondo, considerando i suoi 7000 km tra Appennini e Alpi, partendo da Santa Teresa di Gallura (nord della Sardegna), attraversando la dorsale appenninica e le Alpi per arrivare a Muggia (sud del Friuli), orientandosi sui sentieri solamente con l’aiuto di cartine e, inoltre, utilizzando una barca a remi per muoversi tra le isole (185 miglia marine tra Sardegna e Sicilia e lo stesso per lo Stretto di Messina e il Lago Maggiore).