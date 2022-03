Elisa e Greta portano Vedano Olona sul podio del concorso di chitarra Gaetano Marziali

Elisa Cividini e Greta Contini, due alunne di prima media dell’Istituto comprensivo di Vedano Olona, scuola che da un paio d’anni si è dotata di un indirizzo musicale, hanno vinto il terzo posto al prestigioso concorso nazionale di chitarra “Gaetano Marziali”.

Sotto la guida del docente Cristiano Poli Cappelli, chitarrista classico con esperienza nel settore della didattica, della musica da camera e solistica, Elisa e Greta hanno iniziato a studiare chitarra solo nel mese di settembre e in pochi mesi sono state in grado di affrontare con successo il concorso nella sezione dedicata agli alunni di scuole ad indirizzo musicale.

Un bellissimo risultato per le due musiciste in erba e una grande soddisfazione per il loro insegnante, per la dirigente scolastica Tiziana Carli e per tutta la scuola di Vedano Olona.